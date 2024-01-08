喊話選前共機別擾台被蕭美琴笑 趙少康：賴若當選兩岸會風雲緊張
中國介選消息頻傳，國民黨副總統候選人趙少康日前喊話中國，選前這禮拜共機別擾台，對手蕭美琴不解問「不太知道為什麼特別呼籲這個禮拜，我們任何時候都不歡迎」。趙少康今回應「選後當然也不要來，但至少這禮拜讓我們安靜的拚選舉」，接著強調誰當總統差很多，若不幸賴清德當選，不必等到520，兩岸將會風雲緊張。
記者顏幸如／台中報導
趙少康昨向中國國台辦喊話，請轉告解放軍有關部門，台灣剩一個禮拜就要選舉，請中共軍機不要再到海峽中線附近，「讓選舉保持平和，每天這樣來給台灣人民壓力，選舉這麼重要就不要來了」。民進黨對手蕭美琴則回應「不知道為什麼特別呼籲這個禮拜，每個台灣人民都希望兩岸和平穩定，不是只有這個禮拜，我們希望兩岸和平穩定能長期維持下去，任何時候都不歡迎共軍用恐嚇威脅的方式，干擾台灣人民的生活。」
趙少康今（8）日陪台中市立委候選人黃健豪掃街，媒體問他昨天喊話至今，有共機9架次、共艦4艘次、3枚中國空飄氣球持續在台海周邊活動，是否喊話無效？趙少康認為，他才剛向國台辦喊話，國台辦可能還要跟解放軍溝通，「會不會那麼快我很懷疑」，他強調自己至少敢講，「其他兩組敢講嗎？我的態度要表達，至於對方反應，不是我可以控制的。」
對於蕭美琴的質疑，他表示「選後當然希望也不要來，至少這禮拜讓我們安靜地拚選舉」。接著說「不過也要看誰當選」。他認為誰當選總統，結果會差很多，若是賴清德當選，兩岸就會風雲緊張，呼籲選民想清楚，要和平還是戰爭、要安全還是風險？投票時做出明智決定。
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