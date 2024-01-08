2024開運「把握這天」招桃花！搖滾宮主賴銘偉曝3大幸福祕訣
《超級星光大道》出身的藝人賴銘偉，不僅擁有歌手身分，還接下家族經營的廣澤宮宮主職位，專門為民眾解籤，以解決各種疑難雜症。而在本周播出的網路節目《來去廣澤宮》中，賴銘偉則提醒想在今年開運招桃花的人，一定要把握2月4日立春這天，有3大方式可以成功招到桃花。
記者詹鎰睿／綜合報導
賴銘偉在節目中提醒「癸卯兔年犯太歲者（屬兔、龍、鼠、雞、馬）」，過了2023不要高興得太早，因為2月4日立春過後才是真正的龍年到來，呼籲大家對事保持謹慎，注意身體健康和意外，以免損身破財。另外，若想在2024年開運招桃花，賴銘偉則建議一定要把握2月4日立春這天，屆時可為自己換個新造型，或是美容保養，也可至有主管姻緣桃花的廟宇敬拜祈福。
而在本集節目中，賴銘偉將為大家教學「什麼是天赦日？」如果2024元旦錯過了天赦日，未能拜拜祈福補運怎麼辦？賴銘偉指出，雖然國曆已經是新年，但在農曆還是屬於舊年 ，錯過天赦日，可以在歲末尾牙土地公聖誕時，至各大廟宇答謝預祝來年，最晚的話，可以在送神日農曆12月24日之前完成。想看更多資訊，請鎖定1月9日播出的《來去廣澤宮》。
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