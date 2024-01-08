王欣儀癌症轉移到淋巴！醫：需做全身治療 術後「2情況」要小心
國民黨台北市議員王欣儀去年底透露自己罹癌，今（8）日她上廣播節目提及，自己癌症化驗後，已經發現轉移到淋巴變成二期，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢表示，癌症轉移後，通常需要透過化療、 免疫療法等全身性治療，且手術後無論淋巴或淋巴結是否還有腫瘤，都需要持續治療或追蹤，避免更早轉移、且一開始並未發現的癌細胞繼續肆虐。
記者張志浩／綜合報導
台灣癌症希望基金會衛教表示，癌細胞要轉移至原發腫瘤以外的地點，必須符合各種先決條件，首先惡性腫瘤細胞需要找到通往循環系統的途徑，這些細胞首先要刺激周圍血管的生長，接著入侵新生腫瘤的血管中，並進入循環系統，而癌細胞會藉此取得重組養分得以增生。
李柏賢提及，癌細胞轉移主要還是看癌症期別，通常第二期表示腫瘤已擴散至鄰近淋巴結；因此才會說癌症要及早發現、儘速治療，此外，若剛開始發現癌症，發現還算早期並且選擇透過開刀處理，也要持續追蹤開刀是否要乾淨處理，因此醫師在開刀前也會篩檢淋巴結，看是否有其它引發型的轉移是沒注意到的。
李柏賢說明，癌症在開刀後會有2種情況，一是術後淋巴或淋巴結局部還有腫瘤，此時就還是要接受化療等全身型治療，就算淋巴或淋巴結已經沒有腫瘤，患者仍要持續追蹤，因為許多微小的轉移是無法一開始就發現的。李柏賢總結，每個癌症都有轉移風險，只要癌細胞分化越差、腫瘤越大，轉移的風險就越高，癌症最好的處理就是及早發現，避免其他細胞或器官遭受波及。