《神之鄉》王識賢、李李仁片場大吵 廖威廉：根本沒有在演
華視八點檔《神之鄉》由王識賢、李李仁主演，2人在劇中是鬧分家的廟會陣頭，兄弟爭鬥緊扣心弦，其中演員廖威廉對劇中王識賢和李李仁兩人吵架的戲碼十分推崇，更表示：「我甚至覺得他們根本沒有在演！」當時在場的廖威廉完全被兩人的演技所震撼，並強烈建議粉絲們：「一定要鎖定這場戲，不能夠錯過。」
記者羅凌筠／綜合報導
由於劇中以大溪當地特有的624（農曆6月24日）遶境節慶為故事背景，在最後更再現了624的經典場面。飾演李玉璽大學學妹的項婕如表示：「我最喜歡的部份是大溪624的那場戲，每次回想起那天的場景都還是很感動。希望大家可以順其自然地進入大溪的故事，透過劇情及所見的畫面去體驗大溪的在地文化，有空的話也可以去大溪走走，有很多意想不到的驚喜等著我們去發掘。」
《神之鄉》持續熱播，貼近在地文化以及非常多具有生活感的人性方面，也是演員們最為津津樂道的部分。「《神之鄉》是很有溫度的一部作品。有親情、友情的交疊，追求夢想、遺憾被釋放等等，每個人都可以從中可以找到自己的影子！不管是第一次看，或是已經看過的朋友，都期待你們來感受一下！」周采詩這麼說道。
此外威廉也表示：「就像是戲裡的大溪遶境一樣，對曾經看過《神之鄉》的觀眾或是我們演員來說都是一件盛事，在那個夏天裡，我成為神將腳的記憶深深烙印在我的心裡，也許還沒看過的朋友，也能在戲中找到你心中的一份力量，不僅僅是愛情，親情，更還有神的使命。」《神之鄉》周一至周五晚上8點在華視主頻播出。
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