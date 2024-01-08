《假面女郎》男星是大企業老闆私生子！找李宰旭《篡位》富豪家
韓劇《篡位》找來李宰旭、李濬榮、洪秀邾主演，故事講述一位韓國大企業老闆的私生子，與他充滿野心的兒時玩伴聯手合作，將不惜一切代價，在社會食物鏈頂端奪得一席之地，Disney+今（8）日宣布該劇將於2月上線。
記者陳雅蘭／綜合報導
《篡位》故事講述，除了英俊外表與個人魅力，其他一無所有的強仁夏（李濬榮 飾），他出身貧困的單親家庭，非常渴求成功，當發現自己的父親竟是知名企業強五集團的董事長後，仁夏決定不惜一切代價，為自己創造一番事業得以擺脫貧困生活。 然而，進入新家庭的仁夏受到其他家庭成員的排擠，他開始與足智多謀的朋友韓太悟（李宰旭 飾）聯手，預謀要接管公司並占據金字塔頂端的位置。在兩人順利獲得成功並持續穩步上升時，他們卻遇見一位同樣雄心勃勃，也有著相似坎坷過往的女人，威脅將破壞他們的計劃。
李宰旭曾是玄彬的師弟，他合體師兄拍攝《阿爾罕布拉宮的回憶》嶄露頭角，後續出演的《請輸入檢索詞WWW》、《意外發現的一天》亦深受歡迎，直到主演《還魂》系列劇聲名大噪，現已是南韓一線演員之一。他在《篡位》中將飾演強仁夏天資聰穎的兒時好友韓太悟。
李濬榮演過《D.P：逃兵追緝令》、《假面女郎》等電視劇；跟「少女時代」徐玄在主演的電影《解禁男女》中，SM情慾戲演技跌破眾人眼鏡。他這次在《篡位》中，將飾演強五集團會長的私生子強仁夏；劇中有著坎坷過往但仍對未來充滿渴望的羅慧元，則找來洪秀邾擔綱。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁