情侶當觀光大使！邀菲律賓明星宣傳台灣美景 互動超甜蜜
為了宣傳台灣觀光，交通部觀光署今年在菲律賓委任首對情侶檔觀光大使，由菲律賓女星加比加西亞（Gabbi Garcia）和男友卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos）共同出任台灣觀光大使，希望更多菲律賓旅客到台灣探索「你的愛情故事」（Ang Iyong Love Story）。
國際中心賴正琳／綜合報導
從影片中可看到兩人來台灣環島，去許多風景名勝遊玩，並且大吃美食，留下許多甜蜜的合照。現年25歲的加比加西亞身兼演員、歌手、主持人、模特兒和網紅，在臉書上有1344萬人追蹤，與男友的甜蜜情侶檔形象深受菲國粉絲歡迎。
這對菲國當紅情侶，足跡遍及北中南各地，帶領菲律賓民眾體驗樂園、夜市美食、以及歷史小鎮和自然奇觀的旅遊景點。由台北101到高雄流行音樂中心，充分展現最新的臺灣觀光勝地。加比說：「台灣不但充滿美食與美景，還有我最愛的電視劇流星花園，很興奮我與克里歐能造訪劇中場景。從菲律賓起飛只需要兩個小時就能到達這個美麗國度，我愛台灣！」
我國交通部觀光署拍攝「PanahonSaTaiwan！旅行台灣就是現在」宣傳影片，更以菲律賓流行用語「AngIyongLoveStory！」，即「創造你的台灣愛情故事」為宣傳口號，搶攻擁有一億人口的菲律賓各年齡層旅客，勾勒出台灣美食、文化、購物和探險四大主題，掀起菲律賓民眾赴台旅遊的話題。