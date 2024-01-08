啦啦隊女神籃籃晉升有殼族　優渥設計打造與毛孩甜蜜小窩

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從客廳推開隱藏門，步入溫馨小閨房走道區，是籃籃最愛的收納小天地，利用過道空間設置上下收納櫃，儲放生活用品，門片圓弧設計，造型可愛又透氣；中段鏤空處及左右兩邊設置方型及長型洞洞板，可隨手吊掛飾品、植栽、衣帽、包包及未立即清洗的二次衣，加裝嵌燈增加明亮度及營造氛圍，讓進門充滿儀式感，出門方便穿搭，還可以隨時來張網美照，讓籃籃開心的不得了。
只有1.5坪的更衣室，是讓籃籃最傷腦筋的地方，衣服山多、行李箱成堆，為了不浪費畸零空間，規劃整座L型轉角衣櫃，分類衣物；上層收納櫃放置行李箱和厚重棉被；量身訂製嵌入電子衣櫥；櫃體內側及踢腳板設置插座，滿足使用電器的需求；小小更衣室讓她大呼「好讚」!
孝順的籃籃特別規劃次臥空間，因應媽媽北上相聚居住，在有限的坪數，規劃雙人多寶閣臥榻床，前半部設計抽屜方便拿取物品，後半部上掀式開啟放置不常用的換季衣物，利用衣櫃及臥榻床之間距訂製梳妝桌，擺放保養品；床背板設置插座，方便手機充電或放置水杯，空間不浪費!機能美感兼具。
新家完工後，籃籃選擇生日當天入厝，回想當初工作滿檔，裝潢過程好多細節要溝通，擔心工期延誤，流浪街頭無家可歸，所幸最後完美銜接，謝謝優渥設計師全力協助，讓她和毛孩「快樂成家」。
優渥設計2024「新春迎金龍」推出全系列實木傢俱滿萬送千，另外，系統家具滿額贈20萬，送成家購物金15,000元以此累推，除舊佈新好過年，活動詳情請見官網。