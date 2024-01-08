MLB／道奇再撒錢幫大谷翔平找幫手！1年7.2億帶回26轟重砲手
MLB美國職籃洛杉磯道奇補強還尚未停止，根據《ESPN》記者Jeff Passan透露，道奇將以1年2350萬美元（約7.2億新台幣），簽下去年球季掃出28轟的強打Teoscar Hernández，此外在該份合約中，有850萬美元為延遲付款，將於2030年至2039年付清。
記者張志宇／綜合報導
現年已滿31歲的Teoscar Hernández，在本季被交易至西雅圖水手後，在160場出賽中交出打擊率0.259、26轟、93分打點、長打率0.435的成績，預計加盟道奇將與新同學Manuel Margot共同分擔左外野防守任務。
Teoscar Hernández至2018年球季起，除了縮水賽季外，至本季年年都能掃出22轟，在2020年至2022年效力多倫多藍鳥期間，繳出打擊三圍0.283/0.333/0.519的成績，更在2021賽季繳出32轟、116分打點、12盜的成績單，並獲得該年美聯銀棒獎。
目前道奇已經在自由市場上拿下大谷翔平與山本由伸，再透過交易換來先發投手Tyler Glasnow與外野手Manuel Margot，今（8）日又確定網羅右打砲手Teoscar Hernández。