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金球獎／諾蘭神作《奧本海默》大贏家！6平台線上看影帝同台飆戲

▲克里斯多夫諾蘭執導《奧本海默》為本屆金球獎大贏家，6大線上平台可以觀看，影帝席尼墨菲、麥特戴蒙、小勞勃道尼同台飆戲。（圖／UIP）
▲克里斯多夫諾蘭執導《奧本海默》為本屆金球獎大贏家，6大線上平台可以觀看，影帝席尼墨菲、麥特戴蒙、小勞勃道尼同台飆戲。（圖／UIP）

記者黃雅琪／綜合報導

名導克里斯多夫諾蘭力作《奧本海默》，於台灣時間今（8）日斬獲第81屆金球獎（Golden Globe Awards）5項大獎，成為本屆「電影類」獲獎最大贏家；《NOWnews今日新聞》為大家整理出可欣賞諾蘭神作的6大「OTT影音平台」，其中台灣觀眾最常使用的2大平台，意外的沒有上線。

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▲克里斯多夫諾蘭自編、自導電影《奧本海默》，席尼墨菲（左）與小勞勃道尼精采飆戲。（圖／UIP）
▲克里斯多夫諾蘭自編、自導電影《奧本海默》，席尼墨菲（左）與小勞勃道尼精采飆戲。（圖／UIP）
▲麥特戴蒙在電影《奧本海默》飾演美國陸軍工兵部隊軍官、曼哈頓計劃主任「萊斯利·格羅夫斯」。（圖／UIP）
▲麥特戴蒙在電影《奧本海默》飾演美國陸軍工兵部隊軍官、曼哈頓計劃主任「萊斯利·格羅夫斯」。（圖／UIP）
克里斯多夫諾蘭自編、自導的《奧本海默》，集結大咖演員席尼墨菲、艾蜜莉布朗、麥特戴蒙、小勞勃道尼主演。劇情描述：原子彈的研製是人類智慧的勝利，也是無數科學和技術領域日後創新的根源，然而它也展開了核武國家之間的軍備競爭，讓人們心生恐懼。

去年暑假檔期上映的《奧本海默》，現在可以在6大「OTT影音平台」：MyVideo、CATCHPLAY+、Apple TV、Google Play、friDay影音、HamiVideo觀看，台灣人最常使用的Netflix、Disney+則未上架。

▲席尼墨菲（右）、艾蜜莉布朗在《奧本海默》片中飾演夫妻。（圖／UIP）
▲席尼墨菲（右）、艾蜜莉布朗在《奧本海默》片中飾演夫妻。（圖／UIP）
▲克里斯多夫諾蘭自編、自導電影《奧本海默》。（圖／UIP）
▲克里斯多夫諾蘭自編、自導電影《奧本海默》在本屆金球獎大有斬獲。（圖／UIP）
《奧本海默》採用「IMAX膠卷攝影機」拍攝，以「傳統實景拍攝法」呈現出三位一體核試驗爆炸畫面，震撼人心！全球票房收割9.538億美元（約新台幣295.3億元），更刷新諾蘭自《蝙蝠俠黑暗騎士三部曲》後兩部以來的最高票房。

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