月津港燈節登場！來鹽水美食城消費送限量龍年提燈

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每年燈節總吸引大批遊客朝聖，鹽水映照的不僅是人造與天造之光，更是人們對鹽水的熱愛。市長黃偉哲表示，美食城裡面多數攤販從舊址點心城開始已經傳承數十年甚至百年，能有一間傳承近百年的名攤在此營業非常不容易，來鹽水觀光美食城，你只要帶著空空的肚子和少少的銅板，就可以吃到傳承三代的阿三意麵，軟Q帶點咬勁的麵體淋上香噴噴的肉燥，成就一碗遠近馳名的鹽水意麵，胡家豬頭飯也是來鹽水必吃的美食，用豬頭熬煮的米飯粒粒分明，吃起來別有一番滋味，高鈣又營養，還有傳承三代的周碗粿都是非吃不可的銅板美食，邀請大家逛燈節外，更能走進來美食城品嚐美食。
經發局局長林榮川指出，本次活動是由市場處及美食城自治會共同舉辦，除了讓大家能品嚐到美食城的美食外，市府也非常用心舉辦活動，提供活動限量的龍年小提燈贈送民眾，希望民眾能常來美食城品嘗美食，也希望民眾龍年都可以飛龍迎春過好年，新的一年有更好的開始。
市場處處長陳豪吉表示，為了讓消費者購物環境更明亮，近年來市府編列經費改善市場照明，美食城也增加水冷空調設備，加強環境綠美化，不論春夏秋冬這裡都是一個吃飯吃點心的好去處，美食城在燈區中心點，五顏六色的藝術燈飾開啟時，月津港璀璨亮麗，逛燈會享美食歡迎來到鹽水觀光美食城。最詳細的美食訊息，可至台南市市場處官網 (https://marketoffice.tainan.gov.tw/) 查詢。