複製竹科經驗！清大、陽明交大都到高雄設分部　培育半導體AI人才

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陳其邁指出，自己上任以來，以高雄的工業發展基礎，積極引進新興產業如半導體、電動車、5G AIoT等科技產業，推動南部科技Ｓ廊帶發展，帶動產業以及商業服務業的發展，創造就業機會，但城市要轉型，最重要的還是回歸到人才的競爭，假如沒有頂尖大學深耕科研力量或先進技術與基礎科學，城市最終會陷入成長瓶頸，因此高雄市目前重要的課題，就是引進頂尖理工及有環境永續技術的大學。
高為元說，清大高雄分部的設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，並開展前瞻研究及產業創新研究。今天合作意向書的簽署只是一小步，目前初期規劃將先設置半導體研究學院分院，開設學分班及碩士班，培育高階半導體人才；未來的開班及課程規畫還將擴及AI及永續領域，並開設博士班。
陽明交大2日與高雄市府簽訂合作協議書，將到高雄設置分部、AI及半導體學院，招收半導體及AI產業碩博士生，以提供高雄半導體及AI產業高階人才，高雄市將提供現有高雄蓮潭會館、公務人力發展中心房地，作為陽明交大高雄分部校址，面積約2公頃，總樓地板面積34094平方公尺，且離高鐵站僅1.7公里，車程3分鐘、離台積電僅3公里。該案已於陽明交大校務會議報告，俟高雄市政府完成土地撥用後，後續將依據《大學法》及《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》等規定，由陽明交大擬具高雄分部設置計畫，送教育部核定後即可辦理招生。
陽明交大校長林奇宏說，高雄分部鄰近楠梓產業園區具有產學優勢，未來除成立具有招生及教學功能的單位外，也將結合校友與企業資源，盼能複製竹科經驗，讓科技產學研發能在南台灣落地深耕。預計114學年度開始招生，以多元方式提升港都及南台灣科技人才培育及產業永續發展。