MLB／賽強強投Blake Snell追求61億巨約！一致命缺失恐讓各隊卻步
隨著MLB大聯盟自由市場大咖球員陸續加盟新東家，但本季拿下國聯賽揚獎的左投Blake Snell仍還在尋找「落腳處」，根據《今日美國》記者Bob Nightengale在今（8）日報導指出，「Blake Snell想要追求一份總額2億美元（約61億台幣）的合約，預期將會在春訓開始後合約才會有著落，在市場上傳出洛杉磯天使已成為追求他的強力潛在球隊。」
記者張志宇／綜合報導
本季Blake Snell共出賽32場，全部皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25、WAR為6（代表Blake Snell能為球隊多贏6場勝利），且在本季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，史上只有1968年的吉布森Bob Gibson能夠在投更多場先發的情況下防禦率比他還低。
雖本季拿下國聯賽揚獎，但Blake Snell在自由市場上熱度並未向大谷翔平與山本由伸一樣火熱，對此《MLB TRADE RUMORS》則分析表示，「續航力是各隊爭取他的一大考量，Snell在大聯盟生涯191場先發中，並未單場投超過8局，且近三季只有在今年投到180局（前兩年分別為128.2局與128局），雖有多隻球隊都表態願意網羅，但以Snell的投球量又想追求總額2億美金的合約，也讓各球隊在對他開出合約時十分小心。」
根據記者Bob Nightengale透露，「目前除了天使外，費城人、紅襪、洋基、大都會也有意爭取Blake Snell加盟」，此外巨人在聽取Blake Snell報價後，巨人隨隊記者Susan Slusser就直言，巨人在交易來Robbie Ray後，將退出Blake Snell爭奪戰。