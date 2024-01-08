NBA／Draymond Green即將重返球場！K湯難掩興奮：我們非常想念他
NBA美國職籃金州勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green昨(7)日下午，參與了勇士隊的團隊訓練，這是他自從遭宣布無限期禁賽以來，首次回到訓練基地。NBA官方日前也正式宣告恢復Draymond Green的參賽資格，在經過12場禁賽後，Draymond Green將正式重返球場，隊友Klay Thompson受訪時也表示，相當期待Green的回歸，相信能夠提升球隊戰力。
記者陳品翔／綜合報導
Draymond Green本賽季先前曾打到太陽隊中鋒Jusuf Nurkic的臉部、也曾對灰狼隊中鋒Ruby Gobert使出「鎖喉功」，因多次在球場上發生這些失控的暴力行為，NBA官方希望他在這一段時間能夠解決自己的問題，而作為回歸要求的一部分，Green必須定期接受諮詢，並與聯盟和球隊定期開會。
談及Draymond Green即將回歸球隊，Klay Thompson也難掩興奮。「那太棒了，我們非常想念他，沒有他我們會感到不完整，直到他回到陣容當中，我們都期待著他在球場上的回歸。他顯然是這支球隊的支柱和核心，我們期待能夠再次和Draymon一起比賽。是的，他將成為一個改變局勢的人。」Klay Thompson說到。
而勇士今天在輸給多倫多暴龍之後，目前戰績17勝19敗，挑戰勝率五成大關再度失利，主帥Steve Kerr也表示球隊目前仍然在找尋最佳狀態，「我的意思是，真的很難找到能夠契合的組合。賽季開始前，我對原先球隊陣容非常有信心，過去兩年這個陣容是聯盟當中最好的陣容，然後替補出場的是Chris Paul和Dario Saric以及一些年輕球員，與那些傢伙一起出場，在帳面上看起來就像是我們會走的路線。但我們離開了那個先發陣容，這是基於停賽、受傷和糟糕表現，我們一直持續找尋最佳狀態。」