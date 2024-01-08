中華職棒／張育成可能成為選秀狀元！富邦悍將證實已經開始討論

NBA／Draymond Green即將重返球場！K湯難掩興奮：我們非常想念他

▲勇士明星前鋒Draymond Green，近期有機會將重返戰場。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士明星前鋒Draymond Green，近期有機會將重返戰場。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔／綜合報導

NBA美國職籃金州勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green昨(7)日下午，參與了勇士隊的團隊訓練，這是他自從遭宣布無限期禁賽以來，首次回到訓練基地。NBA官方日前也正式宣告恢復Draymond Green的參賽資格，在經過12場禁賽後，Draymond Green將正式重返球場，隊友Klay Thompson受訪時也表示，相當期待Green的回歸，相信能夠提升球隊戰力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Draymond Green本賽季先前曾打到太陽隊中鋒Jusuf Nurkic的臉部、也曾對灰狼隊中鋒Ruby Gobert使出「鎖喉功」，因多次在球場上發生這些失控的暴力行為，NBA官方希望他在這一段時間能夠解決自己的問題，而作為回歸要求的一部分，Green必須定期接受諮詢，並與聯盟和球隊定期開會。

談及Draymond Green即將回歸球隊，Klay Thompson也難掩興奮。「那太棒了，我們非常想念他，沒有他我們會感到不完整，直到他回到陣容當中，我們都期待著他在球場上的回歸。他顯然是這支球隊的支柱和核心，我們期待能夠再次和Draymon一起比賽。是的，他將成為一個改變局勢的人。」Klay Thompson說到。

而勇士今天在輸給多倫多暴龍之後，目前戰績17勝19敗，挑戰勝率五成大關再度失利，主帥Steve Kerr也表示球隊目前仍然在找尋最佳狀態，「我的意思是，真的很難找到能夠契合的組合。賽季開始前，我對原先球隊陣容非常有信心，過去兩年這個陣容是聯盟當中最好的陣容，然後替補出場的是Chris Paul和Dario Saric以及一些年輕球員，與那些傢伙一起出場，在帳面上看起來就像是我們會走的路線。但我們離開了那個先發陣容，這是基於停賽、受傷和糟糕表現，我們一直持續找尋最佳狀態。」

NBA／湖人中止近期4連敗低潮！ Anthony Davis：我只在乎球隊贏球

NBA／雙星狂砍69分！Doncic狂讚Irving　獨行俠115：108退灰狼

NBA／James對決Leonard洛城內戰！湖人106：103險勝快艇終止4連敗

NBA／Curry又熄火！三分球9投0中、K湯25分　暴龍133：118勝勇士

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選