高雄大車掃相挺李柏毅　賴清德喊話守住左楠

我是廣告 請繼續往下閱讀
李柏毅表示，左楠這一席十分關鍵，攸關高雄未來產業發展，他強調未來自己進入國會後，會推動的建設大力推動捷運紫線，而這條捷運線日前也獲得賴清德親口支持，拜託大家集中選票，立委投下四號，共同守住左營楠梓的未來，讓自己為產業與建設來努力。
李柏毅說，當車隊掃街抵達自己競選總部時，賴清德看見有這麼多支持者迎接自己，說什麼都要下車和大家打招呼，這就是台灣隊隊長的熱情，也顯示賴清德對人民的重視。經過這場車掃，李柏毅也預告未來五天的陸戰行程，會有許多大咖們陸陸續續前來替自己站台，已經塞滿所有的陸戰排程，大家都非常關心第三選區的選情。
賴清德昨天在鳳山致詞時表示，左營楠梓是高雄一級激戰區，是高雄全壘打的關鍵區，許多在地重大建設都是由劉世芳和李柏毅長年累月、攜手爭取來的。賴清德指出，如果李柏毅沒有接棒成功，就沒辦法和自己與蕭美琴在中央打拚，一旦中央地方溝通不良，就會嚴重影響地方建設，所以必須守住李柏毅這一席，讓他延續劉世芳的信念與政績。
綠營大咖頻頻至左營楠梓站台，顯示眾人對「幕僚世代」李柏毅這一席高度重視，選戰已經進入倒數尾聲，民進黨用母雞帶小雞的方式全力輔選各地候選人，誓言再度拚出國會過半、高雄八席全壘打的成績，更要守住李柏毅這席立委新人。