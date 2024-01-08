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高雄大車掃相挺李柏毅　賴清德喊話守住左楠

▲賴清德與李柏毅今天一起掃街，向民眾揮手致意、全力催票！（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
▲賴清德與李柏毅今天一起掃街，向民眾揮手致意、全力催票！（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（8）日展開全國大車掃，賴清德與蕭美琴南北兵分二路，力拚各地立委選情。賴清德中午至左營楠梓陪同立委候選人李柏毅車掃。昨日鳳山造勢時，賴清德更強調左營楠梓是最激戰的選區，呼籲鄉親禮拜六走出家門，用選票守住高雄最關鍵的一席。

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▲賴清德中午至左營楠梓陪同立委候選人李柏毅車掃，李特別奉上全糖珍奶，賴清德見狀後更是開心收下。（圖／立委選人李伯毅競辦提供）
▲賴清德中午至左營楠梓陪同立委候選人李柏毅車掃，李特別奉上全糖珍奶，賴清德見狀後更是開心收下。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
賴清德在高雄市的車掃從鳳山區出發，經過三民區，再到左營區跟李柏毅會合，路線主要集中在自由路及高雄巨蛋商圈周遭，行程大約半小時，最後在李柏毅位於崇德路的競選總部換車離去。

▲賴清德中午至左營楠梓陪同立委候選人李柏毅車掃，沿途受到持者熱烈的歡迎。（圖／立委選人李伯毅競辦提供）
▲賴清德中午至左營楠梓陪同立委候選人李柏毅車掃，沿途受到持者熱烈的歡迎。（圖／立委候選人李柏毅競辦提供）
李柏毅表示，左楠這一席十分關鍵，攸關高雄未來產業發展，他強調未來自己進入國會後，會推動的建設大力推動捷運紫線，而這條捷運線日前也獲得賴清德親口支持，拜託大家集中選票，立委投下四號，共同守住左營楠梓的未來，讓自己為產業與建設來努力。

李柏毅說，當車隊掃街抵達自己競選總部時，賴清德看見有這麼多支持者迎接自己，說什麼都要下車和大家打招呼，這就是台灣隊隊長的熱情，也顯示賴清德對人民的重視。經過這場車掃，李柏毅也預告未來五天的陸戰行程，會有許多大咖們陸陸續續前來替自己站台，已經塞滿所有的陸戰排程，大家都非常關心第三選區的選情。

賴清德昨天在鳳山致詞時表示，左營楠梓是高雄一級激戰區，是高雄全壘打的關鍵區，許多在地重大建設都是由劉世芳和李柏毅長年累月、攜手爭取來的。賴清德指出，如果李柏毅沒有接棒成功，就沒辦法和自己與蕭美琴在中央打拚，一旦中央地方溝通不良，就會嚴重影響地方建設，所以必須守住李柏毅這一席，讓他延續劉世芳的信念與政績。

綠營大咖頻頻至左營楠梓站台，顯示眾人對「幕僚世代」李柏毅這一席高度重視，選戰已經進入倒數尾聲，民進黨用母雞帶小雞的方式全力輔選各地候選人，誓言再度拚出國會過半、高雄八席全壘打的成績，更要守住李柏毅這席立委新人。

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