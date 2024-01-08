特企／《 厲陰宅之旅 》還原經典恐怖場景　16展區探索驚心片段

五感沉浸走入厲陰宅宇宙！
不間斷的超自然現象在《 厲陰宅之旅 》中等你來探索。觀眾將化身超自然現像的調查員，伴隨燈光音樂特效，踏上提心吊膽的冒險之旅！展覽設計靈感源自於影史上最成功的恐怖系列電影，新線影業廣受歡迎的《 厲陰宅宇宙 》電影系列，包含三部《 厲陰宅 》、三部《 安娜貝爾 》及《 鬼修女 》電影中那些令人刻骨銘心、卻又害怕想起的標誌性場景和情節。每個角落製作細節都絕不馬虎，一共16個展區將展示經典室內外場景，例如充滿了詛咒的佩倫家大宅、觀眾更會看見華倫夫婦靈異博物館裡安娜貝爾對你展開連綿不絕的招魂呼喚、甚至遇見瓦拉克（VALAK）？五感刺激巔峰影迷絕對不能錯過！
親身見證電影中的恐怖故事！體驗驚心的超自然現象
除了精緻場景設置讓影迷們拍好拍滿，觀眾們更能透過展覽中各個展區空間及互動裝置，親身體驗電影中的最具指標性經典情節的精彩時刻，目睹超自然事件的引爆，觀眾可能看見消失又現身的娃娃、突然擺動的詛咒物件、更別提鬼影可能會驚嚇現身？
直擊心頭發寒的細節體驗
隨著觀眾深入探索，你將體驗到一些經典場景：
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- 《 鬼修女 》中的卡塔修道院（The Carta Monastery）已悄悄開啟，祭祀儀式再次上演。
- 在《 安娜貝爾：造孽 》小貝的房間中，體驗超自然現象隨時出現！
- 踏入《 厲陰宅 》佩倫家大宅的詛咒之地，那裡有一棵陰森巨樹正等著你的到來。
- 《 安娜貝爾 》系列著名的「 華倫夫婦靈異博物館 」 (The Warren's Artifact Room)。充滿著琅滿目的詛咒物件及來自四面八方的詭異遺物，它們都來自一些最令人毛骨悚然的靈異案例。
《 厲陰宅之旅 》 展覽資訊
展覽名稱｜厲陰宅之旅
展覽地點｜華山 1914 文化創意產業園區 東2A、B館
展出期間｜2024/01/06 ( 六 ) - 2024/04/07 ( 日 )
開放時間｜週一至週日 10:00 - 18:00（最後售票17:30）
主辦單位｜小金鹿娛樂
官方臉書｜https://www.facebook.com/theconjuringtour
《 厲陰宅之旅 》展覽票價資訊
- 展期單人票 400 元
- 展期雙人票 699 元