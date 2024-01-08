玉山發現新台灣特有種！「玉山間爬岩鰍」登國際期刊 模樣曝光
玉山又發現新的台灣特有種！今（8）日玉山國家公園管理處宣布，在玉山園區首次發現臺灣特有新種淡水魚類「玉山間爬岩鰍」，更登上國際期刊Zootaxa正式刊登發表命名，消息也讓不少台灣網友振奮。
記者潘毅／綜合報導
玉管處委託國立臺灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授研究團隊，執行「111-112年度玉山國家公園溪流魚類及甲殼類生態資源調查計畫」，這一年多來針對高山溪流魚類及甲殼類物種多樣性調查研究，研究期間於高屏溪流域上游之楠梓仙溪及荖濃溪水域，發現並發表世界首見之新種臺灣特有淡水魚類玉山間爬岩鰍，為玉山主峰南麓之園區溪流，最有特色代表的臺灣特有高山溪流魚種。
玉管處指出，玉山間爬岩鰍外觀體型修長，身上具有許多白色背斑，背鰭鰭條鰭式與數目，形質特徵有別於臺灣間爬岩鰍；陳義雄教授團隊取得研究成果並於國際期刊Zootaxa正式刊登發表命名。
間爬岩鰍這種魚類仰賴非常穩定的常流水之未受汙染溪流生態系環境，因玉山南麓等各水系森林生態資源保存完好，所以孕育了許多穩定族群，顯示森林生態保育之重要性。
玉管處也提到，山林開放後大量的人群進入山林，對於山區「原」住民及環境也帶來衝擊，高山溪流生態系的穩定各類型完整的魚類群聚，也是維繫濱溪帶之哺乳類或爬行類動物生態的穩定食物生存之重要命脈。
玉管處長久以來致力於生態保育，然而守護山川不能單打獨鬥，更需要大眾的關注及行動，再次呼籲民眾登山活動不隨意丟棄垃圾，減少園區野生動物受人類遊憩行為干擾。