藍營轟賴清德「圖利台南幫」涉遊艇碼頭開發　亞果：一切透明合法

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凌濤表示，賴美宅距離新的安平港遊艇碼頭開發案，距離僅僅1點多公里，開車6分鐘，開發案內包括五大區域，總體土地價值的開發利益高達50億開發過程中，台灣港務公司發布全國最大遊艇碼頭開發案安平港遊艇碼頭全面啟動，直指呼應賴清德擔任台南市長期間的計畫「親水大台南」，由亞果遊艇集團將規劃設計長達500米的水岸遊憩步道。他進一步指出，隨即2020年三月，台南市政府前水利局長李賢義接任台灣港務公司董事長，凌濤質疑李賢義是否要負責後續計畫執行？有無圖利賴清德？有無量身打造？
針對得標的亞果公司，凌濤指出，亞果遊艇開發股份有限公司代表人侯佑霖是台南幫第三代，政治獻金清一色綠友友，還捐贈黃偉哲兩次，整體計畫看起來像量身打造的內容，質疑「賴清德還要迴避嗎？難道這是中共介選嗎？」
凌濤呼籲，民進黨用自己的標準來要求自己，應該公開整個過程，也要求台灣港務公司在106年11月16日單獨的甄選會議，就讓亞果公司脫穎而出，應該公開當時的會議記錄，以示公信；否則不管是750億的捷運綠線轉運站以及安平港遊艇開發案，都讓外界懷疑賴清德為自己私人的資產來滋養，這比賴皮寮的事件還嚴重100倍，呼籲賴清德直球對決，不要再躲了。
對此，亞果遊艇透過聲明回應，亞果遊艇集團成立自2014年，成立之初即確立深耕海洋休憩產業、整合海洋休憩產業上中下游，並致力推廣台灣海洋文化發展。參考國際遊艇碼頭和遊艇會發展，陸續引進各項相關建設、設施和服務。順應世界藍色經濟商機潮流並配合政府「向海致敬」政策，亞果遊艇集團不斷提升自我服務量能，累積服務實力，期為台灣海洋休憩產業發展貢獻一己之力。
亞果表示，針對106年標得台南安平遊艇城BOT案，該案乃公開招標，經審慎評估之後，依法投標，最後獲選為最優申請人，一切過程公開、透明、合法。
耕耘10年，亞果遊艇集團分享，已獲國際認同，不僅於去年通過ISQM國際服務品質認證，成為全球唯一獲得此殊榮的海洋休憩產業服務業者；並與泰國Ocean Yacht Club、新加坡Raffles Yacht Club、美國加州Long Beach Yacht Club (以下簡稱 LBYC)、Alamitos Bay Yacht Club (以下簡稱 ABYC)等遊艇會締結姊妹會，未來也會繼續努力，積極推廣台灣觀光和海洋休憩產業，結合台灣亞洲第一的遊艇製造業實力，樹立台灣國際優質品牌形象。