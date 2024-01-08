馬航MH370離奇失蹤10年！航空專家：搜索這區「最快10天能找到」

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兩人推測MH370會失蹤的原因應是「遭人挾持後沉入深海」，布萊利表示，過去外界普遍推測航班是在「死亡螺旋」狀況下自由落體墜海，但他們兩人認為MH370是由經驗豐富的機師進行水上迫降，因此落點會和先前搜索的地方有所差異。
馬尚德說，這起懸案是一趟「殘酷的單程旅程」，可能由一位經驗豐富的飛行員完成，因為機師對機艙進行減壓，以柔性控制（Soft Control）的迫降方式盡量減少碎片，避免受困或被發現。「當時除了軍事設備以外，沒人能看見這架飛機，因為那傢伙（機師）知道，如果觸發搜救，那麼飛機就會出現在飛行路線上。」
過去馬來西亞和澳洲在技術人員的幫助下，認定飛機消失大約處在飛機與衛星之間的第7條同心圓弧附近的南印度洋，但布萊利與馬爾尚的最新分析則利用第6弧線與第7弧線，計算出MH370最後階段的飛行剖面圖，認為班機最近落點為東經93.025度、南緯35.518度，最遠落點為東經93.039度、南緯35.875度。
他們認為，依照先前的搜索區域只要再往南幾百公里就能找到MH370的下落，同時呼籲澳洲運輸安全局、馬來西亞政府與勘探公司海洋無限（Ocean Infinity）等單位協助搜索。
海洋無限2022年曾打著「沒找到，不收錢」的口號，在印度洋大範圍海域進行探勘，並有興趣重啟搜索，兩人推測有了海洋無限的潛水器幫忙，最快10天內就可以發現MH370。