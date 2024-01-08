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馬航MH370離奇失蹤10年！航空專家：搜索這區「最快10天能找到」

▲馬航 MH370 客機在從吉隆坡飛往北京的途中失蹤，至今下落不明，被認為是國際民航史上最神秘事件之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬航 MH370 客機在從吉隆坡飛往北京的途中失蹤，至今下落不明，被認為是國際民航史上最神秘事件之一。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2014年飛往北京途中消失的馬航MH370航班，至今已失蹤近10年，這起全球航空史上最大空難懸案之一近期被專家認為有望解開，研究發現只要搜尋一處曾未找過的地區，最快10天就能找到飛機。

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馬航MH370航班2014年3月8日，自吉隆坡飛往北京，起飛約38分鐘失聯，機上共239人大多為中國公民，失事原因不明，距今10年已成為民航史上最大謎團之一。根據《NCA》報導，曾在歐盟委員會航空專案、歐洲太空總署、歐洲空中航行安全組織任職的馬爾尚（Jean-Luc Marchand），與法國空軍前飛官、有44年飛行經驗的法航空中巴士A330、A340前機長布萊利（Patrick Blelly）在一場英國皇家航空學會的演講中，呼籲外界協助在一塊新的區域進行搜索，並強調作業時間只要10天就能解開謎底。
 
兩人推測MH370會失蹤的原因應是「遭人挾持後沉入深海」，布萊利表示，過去外界普遍推測航班是在「死亡螺旋」狀況下自由落體墜海，但他們兩人認為MH370是由經驗豐富的機師進行水上迫降，因此落點會和先前搜索的地方有所差異。

馬尚德說，這起懸案是一趟「殘酷的單程旅程」，可能由一位經驗豐富的飛行員完成，因為機師對機艙進行減壓，以柔性控制（Soft Control）的迫降方式盡量減少碎片，避免受困或被發現。「當時除了軍事設備以外，沒人能看見這架飛機，因為那傢伙（機師）知道，如果觸發搜救，那麼飛機就會出現在飛行路線上。」

過去馬來西亞和澳洲在技術人員的幫助下，認定飛機消失大約處在飛機與衛星之間的第7條同心圓弧附近的南印度洋，但布萊利與馬爾尚的最新分析則利用第6弧線與第7弧線，計算出MH370最後階段的飛行剖面圖，認為班機最近落點為東經93.025度、南緯35.518度，最遠落點為東經93.039度、南緯35.875度。

他們認為，依照先前的搜索區域只要再往南幾百公里就能找到MH370的下落，同時呼籲澳洲運輸安全局、馬來西亞政府與勘探公司海洋無限（Ocean Infinity）等單位協助搜索。

海洋無限2022年曾打著「沒找到，不收錢」的口號，在印度洋大範圍海域進行探勘，並有興趣重啟搜索，兩人推測有了海洋無限的潛水器幫忙，最快10天內就可以發現MH370。 

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