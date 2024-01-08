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謝依霖爸爸偷吃險鬧離婚！小三身分超狂　被封「玉里公務員殺手」

▲謝依霖分享，爸爸曾搞外遇偷吃差點鬧離婚，結果一查發現小三竟是玉里鎮上「公務員殺手」身分超級狂，就連同學爸爸都淪陷。（圖／NOWnews資料照）
▲謝依霖分享，爸爸曾搞外遇偷吃差點鬧離婚，結果一查發現小三竟是玉里鎮上「公務員殺手」身分超級狂，就連同學爸爸都淪陷。（圖／NOWnews資料照）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人謝依霖「Hold住姐」以幽默浮誇的形象深植人心，經常帶給大家歡笑，其實謝依霖從小的家庭生活曲折離奇，甚至還帶給她一段黑暗的時光。日前謝依霖就在節目上分享，在她心中形象正向的爸爸曾外遇偷吃過，而小三的身分超級厲害，是花蓮玉里鎮上的風雲人物，擁有「公務員殺手」的稱號，就連同學的爸爸都逃不出魔爪。

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▲謝依霖。（圖／《單身行不行》YouTube）
▲謝依霖笑說，當時玉里鎮上有位小三，擁有「公務員殺手」的綽號。（圖／《單身行不行》YouTube）
謝依霖在節目《單身行不行》分享，媽媽在精神上有疾病，在她國中時期經常跟爸爸吵架，吵完後就會想要做傻事，幸好最後都沒釀成憾事。為以防萬一，謝依霖還會偷偷翻開媽媽的日記警戒，「有天我看到，我媽寫說，今天是我女兒生日，我帶她去買衣服，我希望她開心。」讓她當下五味雜陳，「可是我最大痛苦就是妳啊，妳開心我就開心了耶。」

謝依霖還提到，國中三年是她最黑暗的時期，「他們吵架要離婚，我都二話不說選爸爸，因為媽媽會打我，爸爸是我慰藉，又是消防隊員很正向。」結果爸爸竟然搞外遇，讓她好挫折，不知道要找誰開口宣洩，直到某天上學，學妹竟主動和謝依霖坦白，「我爸爸也搞外遇！」聊天後才得知小三竟然是同一人。

▲謝依霖。（圖／《單身行不行》YouTube）
▲謝依霖表示，學妹爸爸的外遇對象，和自己爸爸的小三是同一人。（圖／《單身行不行》YouTube）
原來當時玉里鎮有位「公務員殺手」，所有公務員都會為了她妻離子散。謝依霖笑說，她其實很感謝學妹，這麼難開口的事情竟能輕易講出來，也讓她心情療癒許多。

而被主持人問到，爸媽現在狀態如何？謝依霖則回「現在還沒離婚！」更爆料爸爸媽媽在前兩年拿到玉里鎮上的模範夫妻，慶幸爸媽之間的關係，一點一滴地慢慢修復，「他們相愛相殺喔，是真的殺喔！」

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