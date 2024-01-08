謝依霖爸爸偷吃險鬧離婚！小三身分超狂　被封「玉里公務員殺手」

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謝依霖還提到，國中三年是她最黑暗的時期，「他們吵架要離婚，我都二話不說選爸爸，因為媽媽會打我，爸爸是我慰藉，又是消防隊員很正向。」結果爸爸竟然搞外遇，讓她好挫折，不知道要找誰開口宣洩，直到某天上學，學妹竟主動和謝依霖坦白，「我爸爸也搞外遇！」聊天後才得知小三竟然是同一人。
原來當時玉里鎮有位「公務員殺手」，所有公務員都會為了她妻離子散。謝依霖笑說，她其實很感謝學妹，這麼難開口的事情竟能輕易講出來，也讓她心情療癒許多。
而被主持人問到，爸媽現在狀態如何？謝依霖則回「現在還沒離婚！」更爆料爸爸媽媽在前兩年拿到玉里鎮上的模範夫妻，慶幸爸媽之間的關係，一點一滴地慢慢修復，「他們相愛相殺喔，是真的殺喔！」
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