新北警抓詐騙車手遭「開車衝撞」！1人落網1棄車逃逸 警全力追緝
今（8）日下1時許，新北市海山警分局接獲潘姓男子報案稱被詐騙集團盯上，雙方相約板橋懷德街面交1百萬元，警方要求潘男配合將計就計演出，當場逮捕前來面交的林姓男子，正當2名車手要取款時，發現警方埋伏，隨即開車衝撞員警，先撞上偵防車後，再撞上停在路邊的小客車，最終逃逸至板橋大同街後棄車逃逸，目前海山警方正積極追緝該名監控手，並將林嫌帶回偵訊。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，住在板橋的48歲潘姓男子近期遭詐騙集團盯上，利用話術要求他面交1百萬元，轄區警方接獲潘男報案後，希望潘男將計就計，因此潘男與詐騙團伙相約今天下午2時，在板橋懷德街面交款項。
事發時，海山分局偵查隊與文聖派出所派員已在現場設下埋伏，等到潘男一見到28歲林姓詐騙車手現身，打算立即衝上前將他逮捕，沒想到林嫌的同夥擔任「監控手」的角色，躲在附近車上查看，於是衝上前要將他逮捕，
文聖派出所一名巡佐開出私人車，擋在監控手車前，豈料對方居然加速逃逸，先衝撞巡佐的私人車，再撞及迎面駛來的偵防車，最後撞上路邊的民眾的自小客後，強行逃脫，將車輛棄置於大同街巷弄內，棄車逃逸。海山分局正在調閱監視器，擴大緝捕車手到案，先前逮捕的林嫌也已被帶回分局偵訊，全案將依妨害公務、公共危險及毀損等罪嫌偵辦。