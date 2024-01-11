去年熱銷「可以喝的紅包」續作 福氣爆棚順到「金」滿意
去(2023)年由金門酒廠推出的全台首款「可以喝的紅包酒」大受網友好評，剛開賣便銷售一空；今年再推系列第二彈-「緞金龍2024新春特仕金」，繼去年新春紅瓶包裝之後，推出 2024 年限定豐收金瓶，包裝招財又應景，新的一年有了這瓶，富貴好運通通來。在忙碌的歲末年終，如果你沒有心力找到兼顧預算跟喜好的禮品，這瓶「可以喝的紅包酒」絕對是你最好的選擇！
生活中心/綜合報導
如果說有什麼最能代表過年的年味，紅包絕對是榜首。尤其是喜氣的大紅色、亮金色更是不少人的紅包首選色，金紅配色不僅營造出濃厚的節慶氛圍，還帶有特有的招財喜氣感。延續「可以喝的紅包」概念，「緞金龍2024新春特仕金」同樣以紅包作為設計發想，將龍年最帶財的金色包覆瓶身，加上「恭喜發財」的丹紅大字最是招財納福討喜氣；加上輕盈順口的酒體，一口喝下去新的一年讓你口順、人順、財更順。
「緞金龍2024新春特仕金」除了包裝招財應景財氣滿滿外，更是精挑出特優級酒體更顯甘美。經過釀酒師的巧手調和，完美分布的酯花能夠快速包覆味蕾，入口瞬間花果清香綿甜，柔順如緞，尾韻穀糧香縈繞口中，醇厚帶勁。如此飽滿不失溫順的風味，年節餐桌擺上一瓶佐餐更開胃，就算是烈酒新手也能輕易入口，最適合一家人共飲同歡。
俗話說人順氣自旺，順口不刺激的「緞金龍2024新春特仕金」保證可以讓你萬事順暢、財氣從年頭旺到年尾！今年就帶上一瓶「順」氣滿滿的紅包酒與家人好友共飲，迎來發大財的祥龍年！即日起於全台各地區酒類專賣店、金酒門市陸續開賣。建議售價700元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。
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