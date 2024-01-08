超級裘爺來了／迷失的NBA球星！李亦伸點名前塞爾提克冠軍成員
台灣棒球好手張誌家日前因心肌梗塞過世，享年43歲，消息傳出令外界相當震驚，球迷們也開始回顧他風光卻又充滿爭議的一生。資深球評李亦伸在今（8）日中午12:30，於NOW運動粉絲團《超級裘爺來了》分享他對張誌家的印象，以及從張誌家的例子來盤點，因為私生活管理不佳而無法繼續打球的NBA球星。其中李亦伸特別點名前塞爾提克冠軍成員Glen Davis。對於運動話題有興趣的觀眾朋友，不妨準時鎖定《超級裘爺來了》，與李亦伸一同討論時下最熱門的運動話題。
記者陳品翔／綜合報導
直播一開始球評李亦伸先分享他對於張誌家的印象。「老實講我並不認識張誌家，因為我不跑棒球，也沒有訪問過他，但是無可否認張誌家在體壇上是典型的天才型球員，他有魔鬼的一面，也有天才的一面，幾乎是兩種靈魂都有。我覺得運動員很重要的一點是交了什麼朋友，他帶給你什麼樣的生活跟價值觀，我覺得這會決定一個人的命運。」李亦伸說到。
至於前塞爾提克冠軍成員Glen Davis，李亦伸則是認為他自我要求不足夠。「說到Glen Davis，其實他當初在塞爾提克隊裡面，他也是三巨頭以外的一名角色球員，只是因為他的身材、球風、還有他較為直接的個性讓大家印象深刻。但是因為他的生活管理、自我要求不足，體重也失控，沒有辦法維持在最頂尖的體能條件情況之下，也就逐漸消失他的舞台。」
最終李亦伸也點評身為一名職業球員，還是要具有一定的職業精神。「我覺得作為職業球員都一樣，還是必須要在生活上有所要求，在自我的管理、在生活紀律上，還有對於家庭的責任方面，我認為還是必須要兼顧到。」李亦伸說到。