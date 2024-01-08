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超大咖天后驚現五月天演唱會取經！阿信嚇一跳：不用練團嗎

▲丁噹（右）驚喜出現在五月天台中演唱會，被阿信笑虧「不用練團嗎？」（圖／相信音樂提供）
▲丁噹（右）驚喜出現在五月天台中演唱會，被阿信笑虧「不用練團嗎？」（圖／相信音樂提供）

記者江芷稜／綜合報導

成軍25週年的五月天，今年開啟《回到那一天》25週年巡迴演唱會，從台中洲際棒球場起跑，邀請所有粉絲一起重返愛上五月天的那一天，最終場出現驚喜嘉賓師妹丁噹，師兄阿信見她坐在台下，笑問：「3月在高流要開演唱會，不是要好好練團嗎？」她正經回說：「來取經。」兩人大方合唱〈洋蔥〉，給了歌迷大驚喜。

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▲丁噹預告將個人演唱會元素套入跨年晚會。（圖／相信音樂提供）
▲丁噹3月將到高雄舉辦演唱會。（圖／相信音樂提供）
丁噹加入相信音樂17年，剛出道就演唱偶像劇《下一站，幸福》主題曲〈我愛他〉，從此一炮而紅，她淚憶「第一次加入五月天」是2007年7月擔任五月天開場嘉賓，當天她原本要參加考試，但是看了五月天演出後，促使她立定志向走音樂路，而阿信也記起第一次看到丁噹是在杭州，對她的第一眼印象是個清湯掛麵的小女生，歌聲令人驚豔。

▲阿信（右）牽起冠佑女兒「小玫瑰」的手合唱，讓全場粉絲都感動了。（圖／相信音樂提供）
▲阿信（右）牽起冠佑女兒「小玫瑰」的手合唱，讓全場粉絲都感動了。（圖／相信音樂提供）
演唱會上歡樂、淚水齊聚，阿信在台中場邀請觀眾上台合唱，甚至牽著冠佑女兒小玫瑰的手，首度在數萬人大舞台上合體，一起演唱〈笑忘歌〉，感動許多歌迷。7日的點歌環節，有位媽媽點了〈什麼歌〉送給生病的女兒，因為這首是女兒最喜歡的歌，盼望藉此能給她力量，五月天便與全場一起大合唱，並約定好等小歌迷痊癒後再聚首，再唱一首她想聽的歌，舉動相當貼心。

▲五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場完美落幕。（圖／相信音樂提供）
▲五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場完美落幕。（圖／相信音樂提供）
被封為「演唱會之王」，五月天的歌單和舞台燈光、視訊廣獲好評，仍絲毫不敢鬆懈，這次以經典作品〈志明與春嬌〉、〈終結孤單〉、〈憨人〉、〈人生海海〉等歌曲，帶領大家重回愛上五月天的那一天，阿信最後感性說道：「收穫最多的是我們五個人，你們手舉著螢光棒比星空還美，是你們這麼用心活著，一直陪著五月天，能在你們面前為你們演唱和表演，我們感覺一點遺憾都沒有。」一番內心話感動全場。

▲由鼓鼓、蕭秉治組成的限定團體「GX」擔任五月天演唱會開場嘉賓，感謝師兄這10年來一路帶著他們到這裡。（圖／相信音樂提供）
▲由鼓鼓（左起）、蕭秉治組成的限定團體「GX」擔任五月天演唱會開場嘉賓，感謝師兄這10年來一路帶著他們到這裡。（圖／相信音樂提供）
結束台中場演出後，五月天驚喜公布追加3月23日、24日、29日、30日、31日等5日，在高雄世運主場館演出《回到那一天》25週年巡迴演唱會高雄無限放大版，屆時將有25萬人參與，讓搶不到台中場門票的粉絲，有機會再一起共襄盛舉，購票方式請關注相信音樂社群平台。

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