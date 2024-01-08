台中購物節網路聲量3度蟬聯全國第一 1/9抽壓軸千萬好宅

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經發局調查，自2022年11月1日至2023年12月20日，台中購物節聲量穩居冠軍有五大主因，首先是2023「台中振興經濟三部曲」活動鋪陳，從「台中消費5go力」的物調券大放送，提升在地商圈、市場及夜市營業額，至台中鍋烤節票選民眾最愛的火鍋與燒烤，再到全民最期待的台中購物節抽獎活動，市府舉辦各式慶典經濟，讓大家一路狂歡到年底。
第二為「活動APP下載突破235萬次」，全國熱情爆棚，活動平台由市府數位治理局，將台中購物節APP與台中e指通合併成「台中通暨購物節APP」，用戶不但可享市民數位服務，也能透過平台參與購物節抽獎。
第三是「短影音行銷宣傳」，市府邀請台中市商圈、市場及夜市代表作為今年的代言人，並由市長盧秀燕獻聲作為引言人介紹商圈特色，再透過各單位自營粉絲專頁宣傳台中之美，使活動熱度同步於線上、線下延燒。第四則是外縣市民眾也熱愛台中購物節，今年外縣市消費比例佔總額約三成，活動期間所抽出的四位百萬汽車得主中，就有三位為外縣市民眾。
最後則是各項成果數據皆有所提升，即使這屆活動取消房屋與土地登錄類型、單筆登錄金額上限也下修至20萬元，登錄總金額仍達成突破300億元的佳績，另搭配收據、區域消費專屬抽及登錄五倍送的推廣制度，讓各項數據皆有漲幅，造就台中聲量穩居第一。
經發局指出，2023台中購物節活動總登錄金額達328億元，且在加強振興力度於庶民經濟、平衡區域消費下，區域專屬登錄金額達約14億元、收據專屬金額則破15億元，而外縣市來台中消費也突破100億元佳績，驗證活動規模實質振興在地及百工百業，影響力也擴展至全國。