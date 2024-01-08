台南首度引進創育教育機構

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部特許創育機構Hour Eureka為Hour Jungle Coworking Inc.旗下的教育品牌，創辦人楊文廷延攬心理學、財經、法律、醫學等一批菁英發起人重新定義親子教育新面貌。
Hour Eureka總監陳俊源表示，過往幼稚園的教程都主打蒙特梭利，如同美國百年教育機構CEC推廣創育教材一樣，它是一種教育概念和模組，強調父母親和小孩子一起上課，共學成長。課程尤其重視啟發，比如最受歡迎的親子花藝課，讓小朋友用自己的美學觀點安排花藝，作品完成後，還要他們自己發表為何要這樣安排的理由，是一種主要目的在啟家小朋友大腦潛能的教育。
身為CEC成員，Hour Eureka 所有師資均取得Certified Gifted Education Practitioner (CGEP)資格，嚴格把關教師專業，保證教學品質。 Hour Eureka在台南首創親子共享的智慧教育課程，也是全台首次引進，除歡迎台南好媽媽攜子試讀外，也歡迎幼教老師前來接受教師認證。
楊文廷指出，HOUR JUNGLE CO-WORKING是一家聯合創業空間，位於台南市中心，鄰近火車站，除Hour Eureka創育機構外，它也是一家大型百貨商場，一臺筆電馬上可進駐，節省創業初期的裝潢費用及設備支出成本，歡迎有志創投的民眾多多利用。