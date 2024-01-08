遭揭錄音「找美背書被拒」　高端提告鄭正鈐3大罪

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對此，高端回應，對鄭正鈐、李德維等人在國民黨立院黨團召開針對高端疫苗記者會中不實言論，除了涉嫌不法取得資料來源之外，兩位立委等人明顯不諳科學學術文獻共同作者與致謝名單之區別，未盡查證義務，公然利用記者會散布不實資訊，誤導國人大眾，損害公司名譽，已委託律師針對鄭等人提出加重誹謗、妨礙信用、無故取得他人電磁紀錄罪等刑事告訴。
高端解釋，今鄭所提的科學期刊，乃「新冠疫苗臨床前動物藥毒理試驗」。針對此動物藥毒理試驗，NIH團隊多次提供實驗規劃、技術指導以及論文校對之協助，故NIH早已符合發表學術論文的作者資格，公司依照學術期刊慣例、邀請NIH列為共同作者發表文獻，但因NIH需一定作業時間恐延誤高端發表，故本公司為爭取發表時效、在取得NIH同意後，將參與期刊NIH團隊列在致謝名單。
高端說明，所有期刊文獻皆公開於網路與官網，但鄭又因為對科學文獻的知識不足、未盡查證義務，利用記者會與新聞資源散布汙衊高端「利用」美國國衛院的名聲、欺騙國人衛福部補助等不實言論，明顯背離事實。
針對鄭正鈐等人涉嫌不法取得錄音檔案及散佈不實言論等行為，高端表示已委請律師提起刑事告訴，以維本公司全體股東權益，並導正國人視聽。並希冀他人勿再藉由抹黑本公司信譽，或以造謠言論、謀取個人選舉利益