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渣打樂觀看2024年美日股！估黃金「有效避險」將來到2150美元新高

▲面對不確定性，黃金仍是對抗重大經濟衰退和地緣政治風險的有效避險工具，渣打CIO認為黃金價格將在12個月內進一步上升，達到2,150美元／盎司的歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲面對不確定性，黃金仍是對抗重大經濟衰退和地緣政治風險的有效避險工具，渣打CIO認為黃金價格將在12個月內進一步上升，達到2,150美元／盎司的歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

隨著過去一年利率緊縮政策帶來的影響，美國通膨放緩趨勢已於2023年底形成並將持續至2024年，利率政策的轉捩點也可能在年中出現，然而通膨壓力減緩，將更凸顯經濟疲弱的跡象，促使聯準會開啟降息周期。渣打首席投資辦公室（CIO）預期美國於2024上半年經濟成長將走向軟著陸，但下半年是否出現衰退跡象仍值得密切注意。相對美國，歐洲面臨經濟衰退或停滯的風險較高，關於中國經濟成長走勢的爭論則會繼續，較看好美股與日股。

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渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐表示，美國和其他主要經濟體在2024 年均可能同時出現通膨壓力減輕與經濟成長大幅放緩，因此主要央行的貨幣政策將轉向為經濟成長提供支撐，因此預估股票和債券市場將在2024 年初有較好的開局，但總體經濟數據是否顯示朝硬著陸方向演進，仍需密切觀察。

面對投資環境的改變，渣打在基礎資產配置方面：1.殖利率持續走低的趨勢，相對偏好成熟市場高評級債券。2.近期股市強勢表現可望延續至2024年初，相對看好美國和日本股票，整體股票的表現將優於目前的現金收益率。在機會型資產配置方面：1.相對看好美國的通訊服務、科技以及醫療保健行業，2.較看好中國非必需消費品、通訊服務和科技行業，以及3.把握美元匯率區間震盪所帶來的外匯投資機會。

渣打CIO預期美國經濟將在2024年上半年呈現軟著陸（成長低於趨勢但為正向），主要立論根據來自：1.疫情期間所累積的過度儲蓄和結構性的就業市場吃緊，將推動市場消費回彈；2.持續減緩的通膨壓力提升民眾實際可支配所得，促使聯準會能夠早於預期降息以支持成長；3.美國工業生產正在復甦，拜登總統推動的「綠色」基礎建設，帶動製造業的投資蓬勃發展。

基於美國經濟將在2024年上半年軟著陸的預期，渣打CIO持續偏好美國股市。通膨壓力減輕後，美國公司的強大定價能力有助於維持穩健的淨利潤率。渣打CIO認為可考慮採取「槓鈴式投資策略」配置，納入科技和通訊服務行業類股，以實現彈性成長，以及醫療保健行業類股，以平衡成長經濟放緩的風險。日本股市也在渣打CIO 看好之列，因為日股以其穩健的盈餘、持續改善的公司治理以及相對於美國股票更低的估值而值得關注。

渣打CIO 對歐元區股票則持中性觀點。在利率上升和地緣政治的憂慮尚未消除前，目前歐股的估值依舊維持較低水準，歐元區的12個月前瞻本益比仍較全球平均低25%。

渣打CIO也對中國及印度股市持中性觀點。在市場情緒仍相對悲觀下，中國政府目前僅透過零碎的刺激措施支持經濟，除非2024年推出大規模的刺激政策，否則投資者情緒仍將很難正常化。不過受惠於消費者支出的增加，通訊服務、媒體和娛樂行業也成為其中較具吸引的行業。

面對不確定性，黃金仍是對抗重大經濟衰退和地緣政治風險的有效避險工具。基於聯準會於2024年中開始降息的預期，渣打CIO認為黃金價格將在12個月內進一步上升，達到2,150美元／盎司的歷史新高。

石油需求則在2024年全球經濟成長趨緩的背景下，成長可能會放緩，同時給油價帶來壓力。然而，預計石油輸出國組織及盟友將對價格動態作出反應，以保持供需平衡。

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