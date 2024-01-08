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星宇航空「海外高爾夫巡迴賽」　3月31日河內開打

▲星宇航空今（8）日正式宣布，海外高爾夫球賽第二站將於3月31日開打。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空今（8）日正式宣布，海外高爾夫球賽第二站將於3月31日開打。（圖／星宇航空提供）

記者許若茵／台北報導

星宇航空今（8）日正式宣布，海外高爾夫球賽第二站將於3月31日開打，此次選定於越南的千年古都 - 河內揮出嶄新的篇章，球友們揮桿的同時，也能體驗河內的民俗風情，期待各地高球好手踴躍報名參加。報名除可享獨家贈禮包含星宇航空紀念雙球標、PROV1球及球具旅行外袋等，還有機會獲得機票、住宿券、折扣碼及各項星宇小舖商品等精美好禮，即日起開放星宇航空COSMILE會員及第一站參與之貴賓優先預訂。 

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星宇航空表示，此次巡迴賽亮點為邀請球友們一起在「LONG BEIEN GOLF龍邊球場」體驗市區的「夜球文化」以及一探於2018年由高球設計名家Jack Nicklaus二世所設計，需搭乘小船才能登島的島嶼球場「King course」，讓球友們盡情享受怡人的小白球時光。此次星宇航空海外高爾夫巡迴賽由擁有豐富高爾夫賽事經驗的雄獅旅行社承辦，相信可為參賽球友們提供一場高品質且愉悅的比賽。 

星宇航空說明，海外高爾夫巡迴賽選定於3月31日至4月3日間舉辦，共打3場球敘，四天三夜機加酒行程每人TWD 62900起，全程入住五星酒店－河內地標InterContinental Hanoi Landmark 72（72洲際酒店），在房內即可眺望河內的天際線，同時自在的享受高空景緻。即日起開放星宇航空COSMILE會員及第一站參與之貴賓優先預訂，1月10日起全面開放銷售。參加者可獲得多樣獨家贈禮，包含星探號帆布袋、星宇航空紀念雙球標、球具旅行外袋及星宇航空PROV1球一條。本次球賽日訂於4月1日於Sky Lake球場盛大開打，這座球場不僅是越南錦標賽的首選球場，同時也是河內企業或是越南公開比賽的首選場地，亦為Top100golfcourse.com評選河內前十大球場。 

星宇航空分享，海外高爾夫巡迴賽大獎，包括「一桿進洞獎：台北-舊金山頭等艙來回機票」、「技術獎：台北-東京商務艙來回機票」等機票大獎，另外還有1萬元及3,000元不限航點機票折扣碼、住宿券及各項星宇航空周邊商品等豐富獎項。此行也將造訪河內市區著名景點如還劍湖、鎮國寺、三十六古街等，以及古宅餐敘與洲際酒店晚宴，不論是大人小孩都可玩得不亦樂乎。

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