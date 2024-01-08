星宇航空「海外高爾夫巡迴賽」　3月31日河內開打

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星宇航空說明，海外高爾夫巡迴賽選定於3月31日至4月3日間舉辦，共打3場球敘，四天三夜機加酒行程每人TWD 62900起，全程入住五星酒店－河內地標InterContinental Hanoi Landmark 72（72洲際酒店），在房內即可眺望河內的天際線，同時自在的享受高空景緻。即日起開放星宇航空COSMILE會員及第一站參與之貴賓優先預訂，1月10日起全面開放銷售。參加者可獲得多樣獨家贈禮，包含星探號帆布袋、星宇航空紀念雙球標、球具旅行外袋及星宇航空PROV1球一條。本次球賽日訂於4月1日於Sky Lake球場盛大開打，這座球場不僅是越南錦標賽的首選球場，同時也是河內企業或是越南公開比賽的首選場地，亦為Top100golfcourse.com評選河內前十大球場。
星宇航空分享，海外高爾夫巡迴賽大獎，包括「一桿進洞獎：台北-舊金山頭等艙來回機票」、「技術獎：台北-東京商務艙來回機票」等機票大獎，另外還有1萬元及3,000元不限航點機票折扣碼、住宿券及各項星宇航空周邊商品等豐富獎項。此行也將造訪河內市區著名景點如還劍湖、鎮國寺、三十六古街等，以及古宅餐敘與洲際酒店晚宴，不論是大人小孩都可玩得不亦樂乎。