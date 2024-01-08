「我就是給馬文君佣金的人！」郭璽南投助講下跪　哭籲下架賣國賊

回防台南本命區！賴清德車掃人氣旺　巧遇「柯粉」互別苗頭

▲賴清德下午回防本命區，替立委候選人輔選，民眾熱烈支持。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.08）
▲賴清德下午回防本命區，替立委候選人輔選，民眾熱烈支持。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.08）

記者陳佩君／台南報導

總統大選前黃金週，藍綠白陣營今日（8）日不約而同選在民進黨總統候選人賴清德「本命區」車掃輔選，賴清德下午車掃到台南時，顯見出高人氣，除了有支持者「跟車」外，也有人自製標語相挺；而到麻豆區車掃時，車隊恰巧碰到等候民眾黨總統候選人柯文哲的支持者，其支持者揮舞旗幟，高喊「唯一選擇柯文哲」，與賴車隊互別苗頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賴清德到麻豆輔選時，遇到柯文哲支持者。（圖／賴清德直播）
▲賴清德到麻豆輔選時，遇到柯文哲支持者。（圖／賴清德直播）
民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今啟動全台大車掃，分別從東港與基隆出發，串連台灣南北。賴清德上午到屏東、高雄車掃，下午到台南車掃，先到仁德區替立委候選人王定宇輔選，依序到中西區替林俊憲、北區陳亭妃、永康區林宜瑾、麻豆區郭國文車掃。

▲民進黨副總統候選人蕭美琴（左）陪同新北市立委第十二選區候選人賴品妤（右）一早從汐止開始車掃，力拼選戰最後一週。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.08）
▲民進黨副總統候選人蕭美琴（左）陪同新北市立委第十二選區候選人賴品妤（右）一早從汐止開始車掃，力拼選戰最後一週。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.08）
結束高雄車掃行程後，賴清德下午「回防」台南本命區，車隊從王定宇選區出發，接著到林俊憲選區，雖然藍營對手不符合參選資格，但仍不減人氣，路程中有店家鳴笛聲援、還有人路邊放鞭炮表示支持，同時高舉「選對的人，走對的人」手舉牌，可看出賴的人氣；期間更有許多摩托車「跟車」，場面壯觀，而民眾在遠處聽到廣播後，相繼好奇探出頭觀看，興奮比出2的手勢。

有趣的是，助選員在廣播時，有許多民眾搞不清楚狀況，不忘多次提醒民眾「在後面、賴清德在後面」，還有民眾知道賴將抵達後，追著車隊跑。

▲賴清德下午赴台南輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.08）
▲賴清德下午赴台南輔選，人氣不減。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.08）
車隊行經永康區李全教競選總部，有藍營支持者比出倒讚手勢，不過，賴不以為意，車隊進續前進；由於柯文哲下午將到麻豆區車掃，卻因行程延宕，其支持者尚未離去，賴清德替子弟兵郭國文拜票時，恰巧遇到柯文哲支持者，吶喊「唯一選擇柯文哲」、柯文哲等語，民進黨助選員也拿起麥克風喊「賴清德凍蒜」，雙方互尬，較勁意味濃厚，賴則持續揮手、車隊前進。

▲賴清德輔選，也有許多「搶救王義川」支持者。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.08）
▲賴清德啟動車掃，路途中有許多「搶救王義川」支持者，圖為林俊憲看板。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.08）
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

被爆介入婚姻　林宜瑾怒斥假消息「替李全教助選」、要對他提告

被藍控炒地皮爽賺800萬　賴清德駁抹黑：非租給學生謀取房租

「民眾黨無法避免被滲透！」　賴清德：趙少康一時訴求不值得支持

「拜託讓我做他最堅強後盾！」　李柏毅車掃送全糖珍奶給賴清德

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選