回防台南本命區！賴清德車掃人氣旺 巧遇「柯粉」互別苗頭
總統大選前黃金週，藍綠白陣營今日（8）日不約而同選在民進黨總統候選人賴清德「本命區」車掃輔選，賴清德下午車掃到台南時，顯見出高人氣，除了有支持者「跟車」外，也有人自製標語相挺；而到麻豆區車掃時，車隊恰巧碰到等候民眾黨總統候選人柯文哲的支持者，其支持者揮舞旗幟，高喊「唯一選擇柯文哲」，與賴車隊互別苗頭。
記者陳佩君／台南報導
民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今啟動全台大車掃，分別從東港與基隆出發，串連台灣南北。賴清德上午到屏東、高雄車掃，下午到台南車掃，先到仁德區替立委候選人王定宇輔選，依序到中西區替林俊憲、北區陳亭妃、永康區林宜瑾、麻豆區郭國文車掃。
結束高雄車掃行程後，賴清德下午「回防」台南本命區，車隊從王定宇選區出發，接著到林俊憲選區，雖然藍營對手不符合參選資格，但仍不減人氣，路程中有店家鳴笛聲援、還有人路邊放鞭炮表示支持，同時高舉「選對的人，走對的人」手舉牌，可看出賴的人氣；期間更有許多摩托車「跟車」，場面壯觀，而民眾在遠處聽到廣播後，相繼好奇探出頭觀看，興奮比出2的手勢。
有趣的是，助選員在廣播時，有許多民眾搞不清楚狀況，不忘多次提醒民眾「在後面、賴清德在後面」，還有民眾知道賴將抵達後，追著車隊跑。
車隊行經永康區李全教競選總部，有藍營支持者比出倒讚手勢，不過，賴不以為意，車隊進續前進；由於柯文哲下午將到麻豆區車掃，卻因行程延宕，其支持者尚未離去，賴清德替子弟兵郭國文拜票時，恰巧遇到柯文哲支持者，吶喊「唯一選擇柯文哲」、柯文哲等語，民進黨助選員也拿起麥克風喊「賴清德凍蒜」，雙方互尬，較勁意味濃厚，賴則持續揮手、車隊前進。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。