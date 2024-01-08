細數綠營政績！郭昱晴列「8大點」嗆藍白：國會過半台灣能不亂嗎

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郭昱晴也細數總統蔡英文政績，她說，執政黨努力讓台灣走在正確的道路上，台灣走向世界，世界也擁抱台灣；「我們走在正確的道路上，我們看到黃仁勳帶著NVIDIA輝達、蘇姿丰帶著超微，回到台灣，也是因為他們信任台灣、信賴台灣，更願意投資台灣。台股指數，從八年前那時候的8千100多點到現在17572點，已經超越香港恒生指數。
在托育、長照等政策，執政黨也多有建樹，郭昱晴舉例，假如您住在台北市，您的家庭當中有兩個2歲以下的幼兒的年輕家庭，一家四口包含房屋的租金補貼、小孩的育兒津貼、還有通勤上班的TPASS，政府一年幫你至少省了27萬6千元。「私立大專生學雜費補助」在今年就要開始實施，每年三萬五千元的補助。這項政策，就是要讓年輕人畢業走入社會時，可以減輕償還學貸的負擔。
面對未來藍白有機會在國會過半，郭昱晴也點出未來台灣恐面臨八大亂象；首先，排黑條款恐怕會被再修回去，所以之後台灣的公職可能會看到強盜前科，可能有暴力、可能有恐嚇等前科，或是貪汙的前科；第二，國民黨要把同婚平權、把年金改革、反滲透法、國安五法全部都要修回來。
第三，藍白都說要重啟服貿，受到衝擊最大的就是台灣的年輕人，因為重啟服貿，藍白他們會讓在中國面臨失業率極高，找不到工作的中國青年除了在台念書外，也將在台就業，和台灣的年輕人在職場上搶工作；第四，當全世界民主國民都已意識到中國其實是全球最大的危機，紛紛要與中國做切割，也要對中國原本經濟依賴的狀況抽離開來，但是只有藍白希望把台灣的經濟鎖回親中路線。
第五，國民黨說他們要重啟特偵組，如果各位還對馬王政爭有印象，重啟特偵組，不是為人民所用，只為總統用司法來追殺別人所用；第六，藍白兩黨主張要內閣制，事實上內閣制是虛位元首制，想一下，如果台灣不選總統誰最高興？這個答案昭然若揭。
第七，國民黨說核能要佔比18%、民眾黨說核能要佔10%，未來若是藍白過半，台灣勢必要興建更多的核電廠，那想請問到底核五核六核七要蓋在哪裡，而趙少康先生說，繼續蓋在新北市或是屏東縣，不曉得他有沒有問過這兩縣市的居民，或是他有沒有請教過新北市長侯友宜先生。
最後第八點，藍白15個縣市長已在地方過半，將來再聯手立院，而韓國瑜短暫出任高雄市長期間，曾自由自在進出香港中聯辦，中聯辦就是中國在香港實施一國兩制的重要機構，如果將來藍白國會過半，那台灣會被他帶到哪去呢？是不是也會走入一國兩制？「我們將來還有自由投票的權利嗎？所以社會安定，民主體制真的不能走回頭路，國會藍白絕對不能過半。」
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