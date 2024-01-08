2024侯友宜若勝選 吳子嘉大膽預言：行政院長是中霸天的「她」
民眾黨提名的台中市立委第一選區候選人蔡壁如，去年成立競選總部時，台中市長盧秀燕曾站台力挺。《美麗島電子報》董事長吳子嘉在《董事長開講》節目中說，盧秀燕因為這件事，確定了她在中台灣的「媽祖婆」地位，未來如果國民黨總統候選人侯友宜當選總統，盧秀燕很可能是史上首位女性閣揆。
記者何哲欣／台北報導
不過國民黨若勝選，行政院長熱門人選除了盧秀燕外，具備財經專長的台大前校長管中閔也被點名，尤其管中閔近日因不滿民進黨總統候選人賴清德說，當年他能上任台大校長，是賴在行政院長任內核定，管中閔近日大力抨擊民進黨，幫侯友宜拉票，侯友宜受訪也說，非常感謝管中閔，因為管非常關心年輕人未來，也關心台灣的安全，更關心人民的幸福。
此外，國民黨主席朱立倫這次大力整合深藍陣營，讓藍營大團結，還推出亮眼的不分區名單，若國民黨能順利重返執政，朱立倫絕對功不可沒，且朱同樣具備財經專長，也可能是未來行政院長人選。
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