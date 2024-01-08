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安妮出國被海關攔下：妳跟護照不一樣！被帶進小房間「真相超噁」

▲安妮日前飛到中東工作時，遭到海關以「本人跟護照不一樣」攔下來，真相曝光後讓她氣到不行。（圖 / 安妮臉書）
▲安妮日前飛到中東工作時，遭到海關以「本人跟護照不一樣」攔下來，真相曝光後讓她氣到不行。（圖 / 安妮臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

俄羅斯女星安妮，日前專程飛到中東拍攝性感寫真年曆，結果一到機場馬上被當地海關攔下來，「妳長得跟照片不一樣！」結果馬上被帶去小房間，一問之下才發現，海關竟然是因為無聊想找人聊天，才會把安妮留下來，讓她氣到不行，作勢要打給俄羅斯代表，才結束這場鬧劇。

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安妮在節目《小明星大跟班》上分享，為了拍攝寫真年曆，她上個月才剛從中東回來，結果卻碰上莫名其妙的事。原來，安妮和她妹妹當時一到當地機場，凌晨4、5點完全沒有人，妹妹很快就過關，唯獨她因護照照片跟本人不一樣而被攔了下來。

▲安妮強調，護照上照片是7年前拍攝的，當然和素顏的她會有落差。（圖／《小明星大跟班》YouTube）
▲安妮強調，護照上照片是7年前拍攝的，當然和素顏的她會有落差。（圖／《小明星大跟班》YouTube）
安妮質問「我哪有不一樣？」海關則回「頭髮不一樣！」讓安妮相當傻眼，「當然啊！這我七年前拍的！飛哪麼遠，我當然素顏啊！」沒想到海關人員竟找來主管，還把安妮帶到小房間。

「我很生氣，我又沒做錯事情。」安妮質疑，海關非常不專業，後來才發現海關竟然是早上太無聊，想要找人聊聊天，「他們就是要找我聊一下」，於是安妮決定告知對方，「如果要聊下去，我就要打給俄羅斯代表的人。」說完後，海關才嚇到趕緊放人。

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▲最後安妮作勢要打給俄羅斯代表，海關才匆忙放人結束鬧劇。（圖／《小明星大跟班》YouTube）
▲最後安妮作勢要打給俄羅斯代表，海關才匆忙放人結束鬧劇。（圖／《小明星大跟班》YouTube）

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