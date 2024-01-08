三部長力挺　為李昆澤續推地方建設背書

選戰最後一周，立法委員候選人李昆澤、李柏毅今(8)日與與勞動部長許銘春、文化部長史哲、交通部長王國材及何權峰、黃文志等議員，在民族明誠路口向所有鄉親問好，爭取鄉親支持，李昆澤強調，拚問政、拚建設、拚服務，都是他重要的任務，懇請鄉親朋友讓他能夠繼續為高雄與台灣打拚，繼續為推動地方建設努力。
記者郭凱杰／高雄報導
許銘春表示：李昆澤長期關心勞工權益，率先爭取勞保撥補累積至今超過2670億，保障勞工退休生活。此外，也立法通過有薪產檢假及陪產檢假七天，讓勞工有更好的育兒環境。
史哲則說：李昆澤非常重視文化產業發展及地方文化的傳承，長年爭取補助協助地方義民廟、宋江陣等文化活動的傳承，疫情期間也爭取補助，協助文化產業從業人員渡過難關，是認真專業、用心爭取預算推動高雄發展的好立委。
交通部長王國材表示：李昆澤任內推動捷運黃線土建及軌道工程已經動工、輕軌也在1/1日試營運啟動，也爭取紫線可行性評估，還有綠園道、拆除自立陸橋、中博陸橋、大順陸橋、自強陸橋等經費，高雄的交通建設每項都少不了昆澤的努力。
李昆澤也跟所有鄉親說明建設成果：他說輕軌已經成圓通車，綠園道也完成，拆除自立陸橋、中博陸橋、大順陸橋、自強陸橋、拆除並爭取改建九如陸橋的經費，黃線捷運剛土建及軌道動工，他也爭取新線紫線的可行性評估經費2000萬，都是他為高雄打拚的成績單。