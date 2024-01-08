藍營黨頻烏龍爆料　黃彥毓：抄襲96%的三天兩頭詆毀別人

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黃彥毓透露，李眉蓁最近搞笑發言紀錄更添一筆，日前才把全球知名的酷玩樂團Coldplay說成Cosplay（角色扮演），社群上梗圖不斷，酷玩樂團去年還在左營演出，帶來龐大的演唱會經濟效益，李眉蓁身為在地議員還能夠講錯，到底是沒有認真關心高雄？還是再度提醒大家自己書真的唸的不多？
黃彥毓也認為，清者自清，李柏毅已經公開聲明，為對高雄大學以及名譽表示清白，已將碩士論文送交國立高雄大學學術倫理審定委員會審定，以昭公信。國民黨口口聲聲說要打正面選舉，但在過去幾個月頻頻找打手和側翼放話、抹黑、造謠，已經數不清是第幾次了，希望呼籲國民黨不要再用烏賊戰術攻擊論文、毀壞校譽，假學術倫理之名、行人格抹黑之實的選舉奧步。
黃彥毓質疑，2022年議員選舉，陳麗娜原本說不參選要交棒給年輕人，結果登記截止前登記參選，表示用無黨籍參選，這種背信忘義的人說的話如何有公信力？而李眉蓁議員2020年在進行高雄市長補選的時候，公佈競選團隊幹部竟然都是當時韓國瑜市府成員。黃彥毓表示，這兩位國民黨所推派的立委候選人，草包程度根本「韓國瑜2.0」！
李柏毅也指出，這次總統立委選舉，韓國瑜已經被國民黨提名不分區立委第一順位，立法院有一個韓國瑜已經很丟臉了，高雄的選民曾經被騙過，絕對不會再選第二個、第三個韓國瑜進立院。