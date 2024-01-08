民眾黨不分區政見發表　邱慧洳：這是唯一同時下架藍綠的機會

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對於國會改革，邱指出，民眾黨進入國會之後，當務之急就是推動國會改革，主張修正立法院職權行使法，建立國會聽證制度，主要讓行政官員到立法院去，接受質詢的時候不可以說謊的原則，也能讓立法院對行政官員實質的監督。此外，邀恢復閣揆同意權，並立即修法提升人事同意權的審查密度，並邀請總統定期到國會進行國情報告。
司法改革部分，邱慧洳說，人民對司法的不信任，來自於現在權貴橫行，法務部長邱太三關稅司法還可以當大官。民眾黨主張，制定不法關說罪，不能讓有權有勢的人關說司法；另要制定不法餽贈罪、棄保潛逃罪以及吹哨者保護法，要強化犯罪偵查的量能，提供犯罪偵查的必要資源，落實檢調獨立，讓政治黑手不能介入。
媒體改革部分，民眾黨主張制定反媒體壟斷法讓媒體回歸專業、回歸獨立性，她並點名中央社、公共電視，應該朝BBC學習，並非像中國央視方向前進。
對於居住正義，邱慧洳說，低薪高房價讓民眾看不到未來，民眾黨主張要大力改、大力補，大力改指要改革稅制，大力補要大力的以租金補貼給租客。勞權部分，要修正公司法、勞基法，以及半吊子的最低工資法，主張應該要提出明確的公式、上市櫃公司要揭露勞工的薪資水準作為加薪的依據，醫護人員的勞動待遇跟條件也要提升。另外，支持消防員組工會，並要讓女性提升勞動參與力，消除職場歧視。
邱慧洳最後表示，民眾黨以理性務實科學的態度，提出各種優質的政見，「大家選過藍、選過綠，我們換掉了貪腐集權無能的政府，迎來以為是謙卑的民進黨，沒想到更加的貪腐無能集權。」政黨輪替不該是讓最差的上台，不應該讓貪腐集團班師回朝，她說，這場選舉是貪污腐敗與清廉勤政的對決，也是唯一次能夠同時下架的藍綠的機會，錯過這一次，台灣不知道還有沒有機會。
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