馮語婷突發「道歉啟事」正面開戰鳳梨！洩私訊內容反擊：請拿證據

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馮語婷也公開昨天鳳梨私訊對話，「只要我跟他道歉，大家都沒事。」但馮語婷自認沒有理由跟對方道歉，並要求鳳梨，「覺得我哪裡誣衊你，你拿得出證據，我道歉沒問題。」
馮語婷還把過去質疑鳳梨的貼文搬出來，「整天直播罵髒話、詐騙阿嬤47萬、桌上放K盤、嘴裡叼K菸，自己什麼樣還開直播罵連千毅，用迷因橘子罵我們。上述幾點如有捏造不實我道歉，是你一直來我版上要我說話的哦！那麻煩你針對我那幾點做回覆，1、是否有吸毒？2、一直炫富卻不回應是否還47萬？」、「還有你說我為非作歹，請你提出證據，我做了哪些違法的事情？受害者在哪？」
最後，馮語婷再度針對被鳳梨、陳沂質疑是「愛滋夫妻檔」一事作出反擊，「就算我後面有一隻足球隊，也不是重點，名字跟什麼夫妻檔相較實錘你們的不堪實證，根本只是在模糊焦點帶風向行霸凌之實，套句你們現在最愛用的『有種』，有種就用證據反駁我說的跟圖都是造謠，不然不要雙標不敢面對自己的不堪。」
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