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馮語婷突發「道歉啟事」正面開戰鳳梨！洩私訊內容反擊：請拿證據

▲馮語婷（右圖）突然貼出「道歉啟事」開戰鳳梨（左圖），並曝光對方的私訊內容，要求拿出證據。（圖／臉書）
▲馮語婷（右圖）突然貼出「道歉啟事」開戰鳳梨（左圖），並曝光對方的私訊內容，要求拿出證據。（圖／臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

臉書網紅馮語婷，因槓上陳沂、鳳梨、郭鬼鬼等多位熱衷評論時事的網紅，被封為「新一代女戰神」，由於馮語婷身分十分神祕，而且從來都不露臉，只以身材纖細的美照在臉書亮相，這讓世仇陳沂決定要拆穿她的真實身分。在鳳梨加入戰局後，馮語婷也在今（8）日展開反擊，不僅貼出「道歉啟事」公開與鳳梨的對話，還要請鳳梨拿出證據。

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馮語婷發文寫下心情，「昨晚的戰況彷彿回到去年四月89大戰，我被多方夾殺，私訊跟版面各種不堪，彷彿我是一位不該存在的個體，只因為我說了大家不敢說的話。」可是她強調，「但我知道，如果我不堅持下去社會跟網路只會出現更多複製版89。」並幽默嘲諷被兩大高手夾擊的局面，「真是榮幸啊！」

▲陳沂赴日遇上石川大地震，在地人反應讓她訝異。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲陳沂與馮語婷開戰多日，成功查到對方身分，還與敵人鳳梨聯手，引發熱議。（圖／翻攝自陳沂臉書）
馮語婷也公開昨天鳳梨私訊對話，「只要我跟他道歉，大家都沒事。」但馮語婷自認沒有理由跟對方道歉，並要求鳳梨，「覺得我哪裡誣衊你，你拿得出證據，我道歉沒問題。」

馮語婷還把過去質疑鳳梨的貼文搬出來，「整天直播罵髒話、詐騙阿嬤47萬、桌上放K盤、嘴裡叼K菸，自己什麼樣還開直播罵連千毅，用迷因橘子罵我們。上述幾點如有捏造不實我道歉，是你一直來我版上要我說話的哦！那麻煩你針對我那幾點做回覆，1、是否有吸毒？2、一直炫富卻不回應是否還47萬？」、「還有你說我為非作歹，請你提出證據，我做了哪些違法的事情？受害者在哪？」

最後，馮語婷再度針對被鳳梨、陳沂質疑是「愛滋夫妻檔」一事作出反擊，「就算我後面有一隻足球隊，也不是重點，名字跟什麼夫妻檔相較實錘你們的不堪實證，根本只是在模糊焦點帶風向行霸凌之實，套句你們現在最愛用的『有種』，有種就用證據反駁我說的跟圖都是造謠，不然不要雙標不敢面對自己的不堪。」

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