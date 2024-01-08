台中大遠百迎新春 六師現場揮毫創作獻好禮

迎接農曆春節到來，台中大遠百首次與亞東科技大學攜手合作，今天舉辦「2024名師揮毫筆墨書畫展」，由黃俊嘉等6位書法名師各自書寫「龍、情、覓、藝、迎、春」六字，並以龍年大吉為主軸，六人聯手繪筆創作「富貴松貞」彩墨畫，一起為2024龍年許願，期願龍年風調雨順、國泰民安。
記者金武鳯/台中報導
「2024名師揮毫筆墨書畫展」於今日下午在11F主題廣場舉行，包括黃俊嘉、楊麗芬、吳麗琴、吳文勝、梁郁如、賴信平六位書法名師，以2024新春龍年為主題演繹，透過書法、書畫展現濃厚中華古典藝術美學，吸引許多人佇足圍觀，現場洋溢節慶歡樂喜氣。
六位書法名師首先各自揮毫書寫「龍、情、覓、藝、迎、春」六字，六人字體各異，寫在紅色紙卡上，風格不一，卻一樣流露節慶喜氣。接著六人又聯手創作一幅「富貴松貞」彩墨畫，有人揮毫彩繪勁松牡丹，有人題詩落款，六人通力合作，一幅書畫作品迅速完成，讓一旁圍觀民眾驚呼「快手，好厲害」！
這場迎春書畫展現場揮毫活動，包括遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任、亞東科技大學校長黃茂全以及台中大遠百長官等人一同參與，活動展現遠百多元傳承及創新精神，也希望藉由藝術文化走出校園，讓消費者在逛街的同時，也能夠薫陶中華傳統書法藝術之美。
2024名師揮毫筆墨書畫展活動，為了與市民同樂，特別精選百句新年吉祥語，由民眾任選一句金句，現場六位書法名師輪番揮毫書寫。只見民眾大排長龍，一一點選自己喜愛的金句，諸如龍年財旺、事事如意、吉星高照及花開富貴等，全是獨一無二的四字春聯，免費送給民眾，希望透過福卡預祝大家龍年行大運，幸福滿滿。