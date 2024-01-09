館長退燒！2024總統大選最熱網紅是他 藍綠白政治人物爭相上節目
網紅「館長」陳之漢擁有大票粉絲，又時常針對時事發表意見，不少政治人物都喜歡上他的直播節目，過去總統大選，有意問鼎總統大位的政治人物，例如總統蔡英文、高雄市前市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘，都曾上過館長的直播節目。不過館長挺過藍、挺過綠，今年總統大選，他選擇與民眾黨合作，去年與前立委黃國昌合辦公平正義大遊行，黃國昌加入民眾黨參選不分區立委後，館長也邀柯文哲、黃國昌一起上直播。不過也因今年館長立場鮮明，除了偏民眾黨的政治人物外，已較少政治人物上館長直播。今年取而代之的是《賀瓏夜夜秀》，不少藍綠白大咖都上了賀瓏節目。
記者何哲欣／台北報導
2018年受曾博恩邀請加入薩泰爾娛樂，成為《博恩夜夜秀》節目寫手及演員，並於去年開始擔任主持人，節目也改稱《賀瓏夜夜秀》。而最近上過賀紅節目的政治人物，國民黨有副總統候選人趙少康、立委候選人徐巧芯，民進黨有立委高嘉瑜，民眾黨有不分區立委候選人黃國昌、副總統候選人吳欣盈、台北市議員黃瀞瑩，台灣基進也有黨主席陳奕齊與立委候選人吳欣岱一起上節目。
趙少康的兩集節目，一集點閱超過180萬，一集也有將近120萬，相當驚人，其他政治人物上節目的點閱數，也都有60、70萬。賀瓏今年才29歲，主持風格緊貼時事梗，又能幽默與來賓互動，儼然成了政治人物在年輕族群曝光的重要舞台。
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