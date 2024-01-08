不分區立委政見發表　時代力量：絕不支持韓國瑜當立法院長

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此外，時代力量主張「守護孩子的平安成長」，讓違法幼兒園無所遁形，強化幼教人員的勞動檢查，提升第一線教保員的薪資，時代力量要修正《犯罪被害人保護法》、《精神衛生法》，進一步完善社會安全網，接住每一個人，「因為我們不希望，小燈泡的悲劇，在任何人身上重演。」
王寶萱說，2025年的台灣，即將踏入超高齡社會，為了照顧「上有老、下有小」，三明治世代的照顧需求，時代力量不分區請來最專業的長照專家林依瑩，推動「以人為本、老齡活化、社區優先」的長照服務，修補長照2.0的不足，也邀請安樂死公投的推手江盛，相信與其生不如死，不如尊嚴赴死，這是尊重生命自主的方式。
王寶萱表示，時代力量反貪腐、反黑金，時代力量主張要求以刑法懲治「不法關說」與「不法餽贈」；推動《公益揭弊者保護法》，捍衛公益揭弊，選舉公報應增列候選人刑事前科紀錄，要強化犯罪所得沒收、斬斷詐騙金流。
守護居住正義，時代力量主張推動囤房稅、空屋稅，逼出空閒置產房屋；推動租屋時架登陸、獎勵房東申報出租；增訂建築法罰則、下架危害公安惡質建商。
時代力量主張，土地徵收條例全面修法，廢除區段徵收、廢除自辦重劃制度，嚴審公辦市地重劃、國土開發公開透明，杜絕政客財團圈地、反對浮濫國土計畫，正視環境永續發展。
王寶萱說，時代力量是個旗幟鮮明的本土進步政黨，對外共同捍衛台灣主體性，對內堅持國家正常化，推動憲政改革、轉型正義的立場，從未動搖。
王寶萱說，時代力量基於主權立場、政治操守或專業考量，韓國瑜都不適任國會議長；時代力量承諾，我們絕不會透過任何形式，支持韓國瑜擔任立法院長；其次，如果藍綠陣營，都必須加上時代力量，才能在立法院表決過半，我們才能真正翻轉，過去16年來，因藍綠完全執政，導致「只有黨意沒有民意」的傲慢態度。
王寶萱最後表示，時代力量會持續扮演進步法案的推進器；也會是建商財團干政、坑殺年輕人的未來時，最強韌堅硬的煞車皮。時代力量會扮演好監督制衡藍綠白的關鍵角色，堅定的站人民的這一邊，接住每一個人弱勢者。
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