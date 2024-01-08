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侯康勝選不接閣揆不入閣！盧秀燕拋磚引玉：讓出更大空間藍白合作

▲台中市長盧秀燕宣佈，侯康配若能當選，她絕不入閣，（圖／國民黨提供，2024.01.08）
▲台中市長盧秀燕宣佈，侯康配若能當選，她絕不入閣，（圖／國民黨提供，2024.01.08）

記者顏幸如／台中報導

國民黨今晚在烏日區舉辦大型造勢晚會，台中市長盧秀燕助講時宣布，若侯友宜、趙少康當選，自己絕不接任閣揆或進內閣，媽媽市長除了繼續守護大中部，更要拋磚引玉，將空間留給未來的朝野合作，呼籲選民自動集中選票。侯友宜則表示未來的聯合政府，將有1/3閣員是青年人及女性。

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國民黨今（8）日晚間在烏日區舉辦「挺侯康！前進總統府 向人民宣誓」台中團結造勢晚會，主辦單位宣佈現場湧進10萬人，台北市長蔣萬安、前高雄市長韓國瑜等人都到場。地主盧秀燕助講時說，一年前國民黨總統提名人選未定時，就有人連署要她參選，當時她全部擋下來，因為過去國家建設重南北輕中央，台中被忽略跳過。媽媽市長不只要建設台中，也要帶好中部各縣市，繼續守護中部、留在家裡。

▲國民黨今晚在烏日區的大型造勢晚會，主辦單位宣佈湧進10萬人。（圖／國民黨提供，2024.01.08）
▲國民黨今晚在烏日區的大型造勢晚會，主辦單位宣佈湧進10萬人。（圖／國民黨提供，2024.01.08）
盧秀燕說，即使地方財政預算非常有限，5年來她勵精圖治、施政滿意度多次全國第一。但「這5年中央都擋我們，為了意識形態不只卡台中，連中部一起卡，我們一定要支持侯康政黨輪替」。她表示自己全力以赴輔選，這星期侯康配情勢浮上來，有些名嘴就問誰要當行政院長？「感謝大家抬愛，我被媒體追了一整天」，她在這裡向鄉親報告，「我不會擔任行政院長、不會進入內閣」。

她說明不入閣的兩大原因，一是中部地區還在「轉大人」，媽媽要繼續留在家加強建設、守護鄉親，陪伴城市成長、照顧大家。二是這場總統選舉若要贏，在野政黨一定要團結合作、將選票集中侯康配，當選後由侯康邀請合作的在野黨成立聯合政府。

▲國民黨今晚在烏日區的大型造勢晚會，侯友宜和趙少康一起大進場。（圖／國民黨提供，2024.01.08）
▲國民黨今晚在烏日區的大型造勢晚會，侯友宜和趙少康一起大進場。（圖／國民黨提供，2024.01.08）
盧秀燕強調自己展現誠意，率先拋磚引玉宣佈不進內閣、不接閣揆，就是為了讓侯康有更大空間，未來能與在野黨共商國是、共商人事。她說「我相信真心相待，以禮待之，我有示範作用，未來會好好督促侯康邀請其他在野黨，院部聯合共同組閣。」

接著上台的朱立倫，感謝盧秀燕為了台灣，沒有任何小我與個人考量。他感性的說，國民黨曾經做錯、曾經失敗、曾經對不起台灣人民，但國民黨深刻反省檢討、投入改革與改變。中部地區在盧秀燕帶領下，縣市長們展現全台灣女力的最強戰力。他呼籲大家集中選票支持侯康，讓台灣未來有希望、讓民進黨重新反省、達到政黨輪替的目標。

▲侯友宜表示未來的聯合政府，將有三分之一閣員是青年人及女性。（圖／國民黨提供，2024.01.08）
▲侯友宜表示未來的聯合政府，將有三分之一閣員是青年人及女性。（圖／國民黨提供，2024.01.08）
台灣民眾黨中一選區立委候選人蔡壁如，也出現在今晚的造勢活動，她感謝國民黨支持自己在海線參選，稱是政黨合作很好的示範。她對在場者說，在都是國民黨支持者的場合裡出現一個民眾黨候選人，這半年來在台中已不會覺得很突兀了。對手蔡其昌過去都是躺著選，現在已經看到成功的曙光。她致詞後先行離去，未與侯康配同台。

▲蔡壁如演講時拿著侯康配麥克風，感謝國民黨的支持。（圖／國民黨提供，2024.01.08）
▲蔡壁如演講時拿著侯康配麥克風，感謝國民黨的支持。（圖／國民黨提供，2024.01.08）
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