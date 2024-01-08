侯康勝選不接閣揆不入閣！盧秀燕拋磚引玉：讓出更大空間藍白合作

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盧秀燕說，即使地方財政預算非常有限，5年來她勵精圖治、施政滿意度多次全國第一。但「這5年中央都擋我們，為了意識形態不只卡台中，連中部一起卡，我們一定要支持侯康政黨輪替」。她表示自己全力以赴輔選，這星期侯康配情勢浮上來，有些名嘴就問誰要當行政院長？「感謝大家抬愛，我被媒體追了一整天」，她在這裡向鄉親報告，「我不會擔任行政院長、不會進入內閣」。
她說明不入閣的兩大原因，一是中部地區還在「轉大人」，媽媽要繼續留在家加強建設、守護鄉親，陪伴城市成長、照顧大家。二是這場總統選舉若要贏，在野政黨一定要團結合作、將選票集中侯康配，當選後由侯康邀請合作的在野黨成立聯合政府。
盧秀燕強調自己展現誠意，率先拋磚引玉宣佈不進內閣、不接閣揆，就是為了讓侯康有更大空間，未來能與在野黨共商國是、共商人事。她說「我相信真心相待，以禮待之，我有示範作用，未來會好好督促侯康邀請其他在野黨，院部聯合共同組閣。」
接著上台的朱立倫，感謝盧秀燕為了台灣，沒有任何小我與個人考量。他感性的說，國民黨曾經做錯、曾經失敗、曾經對不起台灣人民，但國民黨深刻反省檢討、投入改革與改變。中部地區在盧秀燕帶領下，縣市長們展現全台灣女力的最強戰力。他呼籲大家集中選票支持侯康，讓台灣未來有希望、讓民進黨重新反省、達到政黨輪替的目標。
台灣民眾黨中一選區立委候選人蔡壁如，也出現在今晚的造勢活動，她感謝國民黨支持自己在海線參選，稱是政黨合作很好的示範。她對在場者說，在都是國民黨支持者的場合裡出現一個民眾黨候選人，這半年來在台中已不會覺得很突兀了。對手蔡其昌過去都是躺著選，現在已經看到成功的曙光。她致詞後先行離去，未與侯康配同台。
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