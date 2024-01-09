立委選戰必看8大重點！藍白訴求三黨不過半　時力面臨生存保衛戰

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民進黨在2016年與2020年立委選舉都大勝，順利在立法院過半，不過2016年民進黨獲68席，2020年只剩61席，距離58席的過半門檻，只有掉3席的空間，要繼續維持國會過半，難度相當高。
2. 國民黨
國民黨也曾是國會第一大黨，2008年在國會獲81席，2012年也還有64席，但自2016年政黨輪替後，第一大黨也換人，國民黨在2016年只剩35席，2020年也只有38席。若今年要單獨過半，至少要搶回20席，也是相當艱鉅的挑戰，不過若與民眾黨合作，兩黨合計確實有可能比民進黨立委還多，這也正是藍白兩黨訴求三黨不過半的原因。
3. 民眾黨
2018年才創黨的民眾黨，2020年首度參與立委選舉，雖區域立委全軍覆沒，但在不分區囊括5席，成為立法院第三大黨。今年黨主席柯文哲參選總統帶動支持率，雖然區域立委要在藍綠夾殺下突圍有困難，不過不分區立委有機會成長，目標是希望拿下10席。
4. 時代力量
時代力量是2014年太陽花學運後成立的新興政黨，2016年立委選戰，也搶下2席區域立委、3席不分區立委，成藍綠之外第三大政黨，但之後面臨路線之爭，黨內政治明星一一退黨，2020年只剩3席不分區，今年選舉，創黨黨主席黃國昌轉投民眾黨，讓時代力量備感壓力，尤其過去除了藍綠兩大黨外，其他政黨在立法院都有「兩屆」的魔咒，幾乎很難撐過3屆，時代力量2024立委選舉，將是未來是否會泡沫化的關鍵。
5. 親民黨
親民黨主席宋楚瑜曾5度參與總統大選，史上第一，且親民黨自2000年後成立迄今，也算是歷史悠久政黨，在2008年立委席次減半前，親民黨也曾是藍綠之外第三大黨，但2008年立委席次減半，加上國親合併，親民黨2008年只象徵性保留1席立委，2012年親民黨捲土重來，獲3席立委，2016年仍為3席，但2020年逃不過「2屆」魔咒，無緣獲得立委席次。還好政黨票得票率3.66%跨越政黨補助門檻，2020年到2024年每年可獲得2594萬6050元補助，維持政黨運作。今年親民黨提名10席不分區立委，希望能重返立法院。
6. 台灣基進
台灣基進2016年創黨，2020年首度參選，區域立委陳柏惟與民進黨合作後順利勝選，政黨票也獲3.16%，雖未獲不分區立委席次分配，但與上述5政黨一樣，成為唯六獲補助的政黨，2020年到2024年每年可獲得2236萬4300元補助。今年基進提名2席區域立委、7席不分區立委，在陳柏惟2021年遭罷免後，同樣也希望再獲重返國會機會。
7. 台聯
台灣團結聯盟在2001年創黨，當年立委選舉獲13席，2004年也有12席立委，但2008年立委改為單一選區後，2008年台聯並未獲選立委，直到2012年才又獲3席立委，重返立法院。但2016年立委選舉全軍覆沒，第二度離開立法院，得票率甚至未達3%門檻，未獲補助，2020年政黨票得票率更跌破1%。台聯今年提名6席不分區立委，希望能衝高得票率，避免泡沫化。
8. 新黨
新黨1993年就成立，創黨超過30年，歷史也相當悠久，不過因親民黨成立後瓜分票源，失去主流政黨地位，不少黨內政治人物也紛紛重回國民黨。不過2016年選舉，新黨政黨票得票率高達4.18%，雖未分配到不分區立委，但突破了政黨補助門檻，可惜2020年得票率又回到1.04%。今年新黨提名1席區域立委、1席原住民立委，以及8席不分區立委，同樣也尋求能夠再度回到立法院。
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