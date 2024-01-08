捲性交易疑雲！洪申翰喊造假　提「4點聲明」嗆：身材鬍子都不像

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第二，因為這個恐嚇罪犯的信件帳號是境外ＩＰ假帳號，且警方研判可能背後是集團運作，所以，警方請他協助偵辦，透過他的回信，希望能取得匯款帳號等等更多個人資訊，以利循線追人，提高抓到這個恐嚇集團的機會。以上資訊，媒體朋友也可以跟刑事警察局求證。
第三，惡劣的是，這個恐嚇罪犯詐騙取財不成，轉而把自己欲釣他個人資訊的回信，穿插進根本不是他的性愛影片中（影片裡的男性明顯沒鬍子，而且身材也比他瘦太多！）編輯剪接成一支造假虛構的影片，透過境外ＩＰ假帳號和國外色情影片社群平台，在網路上散佈，企圖想要在選戰的最後階段，影響和介入大選選情。
最後，第四，洪申翰再次強調，這個利用造假訊息來恐嚇的案件，已進入偵辦，犯罪者利用境外假帳號散佈造假資訊，想要影響台灣選舉的意圖非常明顯，他也要請大家跟媒體，不要成為詐騙恐嚇犯的幫凶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110