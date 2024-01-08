兩韓頻傳煙硝味！韓國宣布「與北韓不再有緩衝區」 將重啟軍演
近來朝鮮半島劍拔弩張，煙硝味十足，北韓自5日上午開始，一連三天向西部黃海海域發射約200枚砲彈後，引發韓國強力反彈，並稱「在非敵對區持續砲火威脅我們人民，我軍也將採取適當的軍事措施」，而在今（8）日韓國軍方也宣布，南北韓之間「不再存在陸海緩衝區」，同時宣布重啟當地的例行軍演。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓一連三天在延坪島以北地區進行砲擊訓練，邊界砲聲隆隆之際，韓國也向當地居民警告提醒戶外活動時多加注意。韓國聯合參謀本部公報室室長李誠俊8日在記者會表示，北韓違反《九一九軍事協議》逾3600多次，如今北韓單方面撕毀這項協議後，兩韓之間的「軍事緩衝區」將不復存在，韓軍未來會正常實施在海上和陸地敵對行為禁區的射擊和訓練等活動。
《韓聯社》報導指出，南北韓2018年簽署的《軍事協議》是雙方在北方分界線（NLL）一帶劃設海上緩衝區，雙方在該區域進行炮擊或海上機動訓練，但北韓自2022年12月6日於江原道城郡、金剛山一帶重啟射擊訓練。
韓國軍方主張，北韓自1月5日起連續3天在延坪島以北地區發起炮擊，北韓則承認7日在海岸舉行炮兵射擊演習，但否認6日向邊界海域開炮，稱韓國軍方是受到「引爆模擬炮彈爆炸聲的炸藥」迷惑而上當，韓軍則反駁此一說法是「低水準的心理戰」。
北韓去年11月下旬單方面宣布解除「九一九軍事協議」，之後就著手修復之前因該協議拆除的前線哨所，南韓國防部則為了應對北韓持續加強的軍事威脅，日前公佈了2024至2028年的中期防衛藍圖，以尋求強化國防能力。國防部門表示這些內容包含加強潛艦戰力、研發先進飛彈攔截系統、發展軍事偵察衛星及研發「電磁脈衝」（EMP）武器等。