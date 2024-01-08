登山／聖母峰「彩虹谷」：探險者的屍體成為珠穆朗瑪峰的登山地標

我是廣告 請繼續往下閱讀
彩虹谷，這個名字可能會讓你想到一個田園詩歌般動人的美麗山谷畫面。但這個地點卻是長年處於冰雪覆蓋下，佈滿了一些登山者的屍體，而且數字仍在增加。
當你望向此地，就很容易能夠明白它名字的典故——藍色、紅色、橙色和綠色的夾克覆蓋著那些遇難者；除了屍體，還有大量被來訪登山者遺留在此、五彩斑斕的垃圾，包括：帳篷、罐頭、氧氣罐．遠遠望去就像一道彩虹。因此，它被稱為「彩虹谷」。
根據2019年喜馬拉雅山資料庫，已有近5000名登山者登上珠穆朗瑪峰，其中從1924年以來已有295人死亡。BBC在報導中指出，因雪崩而死亡的人數佔41.6%，急性高山症佔22.2%。
為什麼珠穆朗瑪峰「彩虹谷」上的屍體堆積如山？
海拔8000公尺以上是珠穆朗瑪峰的死亡區，已有200多人在此死亡，也是迄今為止大多數在攀爬此山時遇難的登山客的葬身之處。稀薄的氧氣、惡劣的天氣和強風包圍著這個地帶，而且該地段十分狹窄，一次只能容納一人通行。
在攀登的高峰季節，這裡常常出現「大排長龍」的情況。該地區不但氣溫極低，而且氧氣含量只有正常水平的三分之一，在這樣嚴峻的環境下待得越久，死亡的風險就越大。。
任何在這裡不幸死亡者，通常會離開原路線，他們的屍體要麼被人跨過，要麼被從小徑上推到彩虹谷或山脊以下的其他地區，而落下的地點就成為了他們最終的墓地。這些人的屍體在此地區永遠保持原貌，往往讓路過者驚異，也有一絲毛骨悚然。
珠穆朗瑪峰上的屍體將會如何處理
在世界最高峰上運送屍體是一項非常危險的任務，從這個高度要將亡者帶下山，很多時候只能用人工背負的方式，由於風力太強，直升機幾乎不可能在此降落，再加上極端的天氣、狹窄的步道、高海拔，即使是雪巴人或出色的登山家，在背負「一人」的情況下山，也充滿著死亡風險。
因此即使願意付出高昂代價，也很少有人願意為已死去之人冒險。由於環境如此惡劣，一具屍體往往需要多人合作才能帶下山，這也增加了危險性和費用。所以隨著這個地區的死亡人數越多，屍體也越積越多。
根據相關資訊，要請人處理屍體的費用超過7萬美元，甚至更高。而且，「護柩者」自己也可能被留在那裏。1984年，兩名尼泊爾當地人在該區域運送屍體時死亡。
那些著名的屍體
《綠靴》
《綠靴》是珠穆朗瑪峰功敗垂成的探險故事中最著名的一個，它是位於珠穆朗瑪峰東北角的一具屍體。之所以被稱為「綠靴」，是因為它身上穿著一雙顯眼的螢光綠的靴子，背上還背著氧氣罐。
人們認為這具屍體屬於印度登山者Tsewang Paljor的，他在1996年試圖登頂後，被報告失踪。
「綠靴」屍體安息在珠峰山頂下方的一個小山洞裡，它成為從北線攀登珠穆朗瑪峰登山者地圖上的一個顯目地標，因為大約80%的人在登頂時都會在這個洞穴裡休息。
《睡美人》
另一個廣為流傳的故事，由了不起女性登山家Francys Arsentiev用親身書寫，她據信是第一位在不使用輔助氧氣罐的情況下、攀登珠穆朗瑪峰的美國女性登山家。
1998年5月22日，Francys踏上了旅程，在爬升時很順利；但下撤時，她開始感到不舒服，並且在沒有吸氧氣的情況下，被困在峰頂3天，出現凍傷、呼吸困難的情況。
她的丈夫回到營地後返回救援她，但不幸在路上摔落谷底而亡。當團隊找到Francys時，她已幾乎沒有呼吸，瀕臨死亡。雖然救援人員盡可能想當她救下，但只是徒勞無功。他們他們只能將她留在該地等死。 她被發現時仰躺著，就像在睡覺一樣，因此被稱為「睡美人」。
第一位在珠穆朗瑪峰上喪生的女性：Hannelore Schmatz
德國登山家Hannelore Schmatz是第一位在珠穆朗瑪峰喪生的女性。1979年，她和丈夫決定攀登這座地球最高峰。他們與其他6名登山者及5名雪巴協作一起登上了山頂。
悲劇同樣發生在下撤之時，Schmatz和美國登山者Ray Genet因為體力不支累倒，未能及時下山。因此他們決定在死亡區與雪巴人度過一夜。當晚一場強烈的暴風雪襲擊了那個地區，Genet在黎明前因體溫過低而死亡。 Schmatz和雪巴人雖然撐過了，但在隔天於8290公尺左右地區的下撤途中，她摔倒了，倚靠著背包坐在那裏，之後就再也沒有站起來。
她的最後一句話是「水、水」。 她的屍體仍然睜著眼睛，長髮隨風飄揚。
5年後，另外2名登山者在試圖找回Schmatz的屍體時死亡，他們被發現在珠穆朗瑪峰上被繩索纏住。一年後，Schmatz的屍體被大風吹落山脊。
探險之夢不止
近年一些攀登者帶回的消息稱，彩虹谷上的屍體減少了，連著名的《綠靴》似乎都被轉移到他處，有些人稱可能是中國探險隊清理了該地區，不過官方沒有直接證實。
做任何事都被隨著風險，登上美麗壯闊的珠峰是許多冒險者人生願望清單中一條，儘管不是人人都能成功，但他們的勇氣和登上從海拔8848公尺看世界的企圖心，卻讓珠峰山頂的故事變得更加傳奇和崇高。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁