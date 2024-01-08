阿拉斯加航空艙門找到了！還發現iPhone墜1.6萬英呎剩44%電無傷
美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架飛往加州的客機上週發生緊急艙門意外脫落事件，當時這架波音737 Max 9客機仍在高空飛行時發生機艙破裂意外，窗戶與大塊機身突脫落，導致機艙破大洞瞬間失壓，當時有部分乘客的手機與個人物品被吸出艙外，從約16000呎高空墜落，日前不僅脫落的「門塞」被尋獲，就連一台從高空掉落的iPhone也幾乎沒有損傷的被撿回來。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《abc7》與《路透社》報導，美國阿拉斯加航空ASA1282班機5日從美國波特蘭飛往加州安大略市（Ontario）過程中，因一個未使用緊急艙門意外脫落而緊急迫降至波特蘭，過程中機艙破大洞瞬間失壓，所幸分離組建座位當時沒有乘客。
美國國家運輸安全委員（NTSB）近日也發現，該脫落的部分應是「機艙中部的門塞（door plug）」是用來封實本來裝設逃生門的位置。NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）也接獲當地一名教師通報，他稱在自家後院突然發現「不明金屬物品」，經調查後確認就是事發班機的失蹤艙門，至於脫落的原因仍待調查。
另外，美國國家運輸安全委員會成員也在尋找艙門的過程中，也在路邊發現了乘客遺失的一臺iPhone，從外觀來看不僅螢幕與機身都沒有損傷，還因為開了飛航模式，至今電池容量竟然還有44%，甚至可以在待機畫面上看到來自阿拉斯加航空的訊息內容。
阿拉斯加航空在意外發生後，已經下令停飛旗下65架波音737 Max 9，並在6日時表示，已有18架完成檢查並恢復營運。