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NBA／Kuminga穿上「黃馬褂」　勇士老闆盼他成球星、Kerr壓力山大

▲勇士老闆Joe Lacob希望Jonathan Kuminga能成為全明星球員，並且就他在對金塊比賽被冰一事聽取主帥Steve Kerr的回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士老闆Joe Lacob希望Jonathan Kuminga能成為全明星球員，並且就他在對金塊比賽被冰一事聽取主帥Steve Kerr的回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士近期屢吞敗仗，球隊更衣室內部也爆發將帥信任危機，以Jonathan Kuminga為首的年輕球員向教練團發起質疑，希望爭取更多上場時間。而根據NBC最新的報導，勇士老闆Joe Lacob希望Kuminga能成為全明星球員，並且就他在對金塊比賽被冰一事聽取主帥Steve Kerr的回應。在這位小將如今穿上「黃馬褂」之後，勇士在交易截止日前，還可能將它作為籌碼進行交易嗎？

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在周一在大通中心以118:133慘敗多倫多暴龍隊後，勇士隊的狀態迅速下滑，他們在過去7場比賽中輸掉5場後，戰績為17勝19負，其中4場是在主場失利。

戰績的滑落和勇士看起來越來越不像一支爭冠球隊，是否可能讓老闆Joe Lacob有了重新開啟「雙向計畫」的想法呢？這不得而知，但作為勇士未來希望的Jonathan Kuminga看起來越來越可能留在這支球隊。

Kuminga得到老闆力挺　Joe Lacob盼他成明星球員

▲勇士老闆Joe Lacob。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士老闆Joe Lacob迫切希望Kuminga成為全明星。（圖／美聯社／達志影像）
根據NBC記者Monte Poole報導，Lacob迫切希望Kuminga成為全明星，就像他之前希望讓James Wiseman發展成為勇士的內線基石一樣。管理層認為有義務給Kuminga機會，他們不希望首輪選秀權選下的球員被淘汰的趨勢繼續下去。

上周在勇士被丹佛金塊逆轉的比賽結束後，人們議論Kuminga最後18分鐘被冰在板凳席上時，Poole透露Lacob做了一件不同尋常的事：他參加了Kerr受訪的賽後記者會。

勇士隊執行長想聽聽Kerr對此事的回應，之後Kuminga對調度的沮喪情緒被多家媒體報導，這位小將接著和Kerr進行了一次面對面交談，結果在下一場他的上場時間明顯增加。

Kuminga交易價值高　是勇士可能的交易包裹中的重要籌碼

▲金州勇士Jonathan Kuminga擠進先發名單，是勇士戰績沒被拉開的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士Jonathan Kuminga小將的交易價值高，他是勇士交易包裹中的重要籌碼。（圖／美聯社／達志影像）
勇士隊是NBA球隊中運動能力最差的隊伍之一，而Kuminga是他們陣中運動能力最強的成員，這就是一個讓他留下的好理由，而且球隊現在仍然相信這位前鋒會成為未來的基石。

Kuminga的交易市場價值比大多數勇士球員更高，他今年21歲，是一名積極的防守者，一名讓人熱血沸騰的運動員，而且他的新秀合約還有一個賽季，年薪為760萬美元。

根據此前報導，勇士隊的潛在交易對象是暴龍隊的明星前鋒Pascal Siakam，這位鋒線好手今年29歲，生涯2次入選明星賽。2019年以來的經驗告訴我們，他不能成為冠軍球隊的第一人，但可以成為一支冠軍球隊中第二或第三好的球員。

Siakam有其他的追求者，如果勇士隊要想打動暴龍隊，他們幾乎必須要將Kuminga放進包裹之中，但他們是否會這樣做？現在越來越讓人質疑。

Draymond Green即將回歸　勇士先發陣容該如何排？

勇士防守大鎖「嘴綠」Draymond Green，日前因場上暴力動作，遭到聯盟無限期禁賽（圖／美聯社／達志影像）
勇士大前鋒Draymond Green即將回歸，他很可能將取代Kuminga先發。（圖／美聯社／達志影像）
勇士可能發動交易的原因還在於Draymond Green即將回歸，這位勇士4屆冠軍功臣，已經被NBA解除禁賽，雖然Steve Kerr不認為他的回歸會造成輪換安排上的困擾，但灣區這一季的深度基本上是雙面刃。

Monte Poole表示，雖然多位聯盟消息人士告訴NBC Sports Bay Area，金州勇士隊將在截止日期前積極行動，但沒有任何跡象表明他們會拆散Stephen Curry、Klay Thompson和Green所組成的核心三人組。

合乎邏輯的假設是，Green將取代Kuminga先發，那後者能接受回到替補習嗎？勇士使用過Wiggins和Kuminga的組合，但相容性並不好，種種跡象說明他們必須做出改變。

只是Kuminga在老闆力保之下，若非對方開出一個讓他們無法拒絕的報價，那他恐怕很難會離開球隊。這一切都將讓勇士在交易截止日前更加掙扎和難以抉擇。

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