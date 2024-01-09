10點快搶票！週六總統大選、台鐵已售17.5萬張票 尖峰時段再增開
本週六就是總統與立委大選，台鐵公司表示，選舉疏運期間全線平均運能較平日增加5.2%、增加超過4萬個座位，截至上週末，對號列車共售出17.5萬張車票，全線對號列車平均售票率約4成3，尖峰時段再增開列車，今（9）日上午10點起開放訂票。
記者李琦瑋／台北報導
台鐵公司表示，為提供今年總統及立委選舉返鄉投票旅客最好的服務，已經完成各項疏運準備工作，選舉疏運期間全線平均運能較平日增加5.2%，西線增加2.4%、東線增加12.6%、南迴線增加4.7%，總座位數較平日增加超過4萬個。與109年總統與立委選舉疏運比較，總座位數增加8.89%，總座位公里增加9.76%。
根據統計，截至上週末，台鐵公司選舉疏運期間對號列車共售出17萬5000張車票，全線對號列車平均售票率約4成3。
台鐵昨天宣布，為服務民眾返鄉，進行113年總統及立委選舉投票，經檢視各區段訂票概況，大部分車次尚有餘位，其中1月13日上午及1月14下午，西部幹線（七堵=潮州）為座位利用率較高的尖峰區段，將再加開西部幹線EMU3000型自強號2列次，請旅客多加利用。
台鐵指出，本次再加開列車訂於9日10點起開放訂票。相關加開列車車次、時刻，可於台鐵官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。