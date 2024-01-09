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台南「冰鄉」草莓牛奶冰開賣！「這樣做」輕鬆吃到　漲價原因曝光

▲台南老店「冰鄉」的草莓牛奶冰今天開賣，整碗冰鋪了滿滿、數量豐富的大顆草莓，還淋有煉乳、草莓醬，是這碗冰最誘人之處。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台南老店「冰鄉」的草莓牛奶冰今天開賣，整碗冰鋪了滿滿、數量豐富的大顆草莓，還淋有煉乳、草莓醬，是這碗冰最誘人之處。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

每年冬天，不僅外縣市遊客包含在地府成民眾，許多人都等待冰鄉的這碗草莓牛奶冰開賣，因為上頭有著滿滿的大顆草莓與香甜果醬，是必須兩人合吃才吃得完的銷魂美味。終於店家公佈今（9）天將開賣，同樣12點開門發號碼牌，且每日限量，今年售價略調，從170元漲至每碗190元。

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冰鄉的草莓牛奶冰的做法，是刨冰放入後，加上草莓醬、煉乳，待鋪滿草莓後，又再淋一次草莓醬與煉乳，吃起來滋味酸香甜蜜，尤其這裡的草莓夠優質，每顆的個頭又夠大，是特別選擇一號規格～特大的，因此香氣濃卻且多汁。讓人更加能體會到，水果類刨冰只要水果選得好，一切就都不用煩惱。

▲冰鄉的這碗草莓牛奶冰相當大碗，兩隻手捧起也能感受到相當沉，且大份量通常要兩人才吃得完。（圖／記者葉盛耀攝）
▲冰鄉的這碗草莓牛奶冰相當大碗，兩隻手捧起也能感受到相當沉，且大份量通常要兩人才吃得完。（圖／記者葉盛耀攝）
每年只要是草莓牛奶冰有供應的日期時，通常11:30左右，冰鄉的騎樓就已大排長龍，全為了12點店家一開張，就能立刻搶先吃到。事實上，就是考量顧客會排隊太久，所以店家貼心準備號碼牌，來此只要付款後，老闆就會給你號碼牌並告知大概何時回來，而冰鄉地點其實離小吃林立的國華街僅有步行約5分鐘的距離而已，先去逛街並吃別的小吃，時間接近時再繞回來吃冰，不用再辛苦排隊就能輕鬆爽吃到。

冰鄉於今年夏天販售的芒果冰因為芒果進價變低，業者還特地降價；但是今年的草莓牛奶冰則是漲價了，相較去年每碗170元，今年為190元，原因主要是今年草莓進價變貴，業者還透露，去年（2023年）12月時還因為合作的草莓園的草莓生病了而重新栽種，也才會遲至今日才開始有草莓可以販售草莓冰，另外，其他原物料也都上漲，也是今年這碗冰漲價的原因。

另外，同樣位在台南市民生路上的老字號水果店「義成水果店」，近日則是於門口張貼公告，內容為「義成水果將於近期歇業，感謝大家長久以來的支持與愛護」，雖歇業的確切日期未知，但消息一出，不少老主顧感到惋惜。而想結束營業原因，據悉是因為老闆考量身體健康，也請不到人來輪班，才決定暫時歇業。

▲同樣位在民生路上的義成水果行，則公告即將歇業。（圖／翻攝義成水果行臉書）
▲同樣位在民生路上的義成水果行，則公告即將歇業。（圖／翻攝義成水果行臉書）

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