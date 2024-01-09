台南「冰鄉」草莓牛奶冰開賣！「這樣做」輕鬆吃到　漲價原因曝光

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每年只要是草莓牛奶冰有供應的日期時，通常11:30左右，冰鄉的騎樓就已大排長龍，全為了12點店家一開張，就能立刻搶先吃到。事實上，就是考量顧客會排隊太久，所以店家貼心準備號碼牌，來此只要付款後，老闆就會給你號碼牌並告知大概何時回來，而冰鄉地點其實離小吃林立的國華街僅有步行約5分鐘的距離而已，先去逛街並吃別的小吃，時間接近時再繞回來吃冰，不用再辛苦排隊就能輕鬆爽吃到。
冰鄉於今年夏天販售的芒果冰因為芒果進價變低，業者還特地降價；但是今年的草莓牛奶冰則是漲價了，相較去年每碗170元，今年為190元，原因主要是今年草莓進價變貴，業者還透露，去年（2023年）12月時還因為合作的草莓園的草莓生病了而重新栽種，也才會遲至今日才開始有草莓可以販售草莓冰，另外，其他原物料也都上漲，也是今年這碗冰漲價的原因。
另外，同樣位在台南市民生路上的老字號水果店「義成水果店」，近日則是於門口張貼公告，內容為「義成水果將於近期歇業，感謝大家長久以來的支持與愛護」，雖歇業的確切日期未知，但消息一出，不少老主顧感到惋惜。而想結束營業原因，據悉是因為老闆考量身體健康，也請不到人來輪班，才決定暫時歇業。