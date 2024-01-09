JHBL／大倫永和率先晉8　衛冕軍民族跨季18連勝與懷生晉級再等等

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A組方面，同為3連勝的大倫、懷生明(9日)將遭遇，贏者4勝晉級，如大倫輸、且10日末役再敗給自強，3勝2敗作收，就算目前2勝1敗的台南永仁、1勝2敗的花蓮國風，最終同為3勝2敗，因大倫已都贏永仁、國風，大倫仍晉級，目前同為3連敗的高市七賢、花蓮自強，則各只剩2場，最多2勝，都無法威脅大倫，因而大倫率先晉級。
懷生小有不同，一旦連輸給大倫、永仁，3勝2敗作收，永仁贏懷生但如輸給國風，也是3勝2敗，國風如再贏七賢，一樣3勝2敗，且與懷生、永仁互咬，比對戰勝負分，取2隊晉級，懷生因已贏國風86分（115：29），占絕對優勢，也即雖大抵已晉級，但不能百分之百確定懷生10日末役，會不會以更大差距輸永仁，但9日永仁如先贏國風，永仁、懷生提前晉級，國風掉外卡賽。
B組情況是，3連勝的永和，未來兩戰就算連輸給陽明、民族，民族4勝晉級，永和3勝2敗，陽明如再贏土庫，4勝也晉級，大成如連贏民族、漢口，也是3勝2敗，比對戰因永和贏大成，永和第三晉級，大成打外卡賽。
如陽明輸土庫，與永和、大成同為3勝2敗，因大成已都輸給永和、陽明，永和、陽明晉級，大成掉外卡賽，也即上述兩狀況，永和都已率先晉級，3連敗的土庫、漢口，各剩最後2戰最多2勝，都威脅不了永和。
至於民族，一旦9、10日2連敗給大成、永和，3勝2敗作收，永和至少4勝，目前1勝2敗的大成如連贏民族、漢口，也是3勝2敗，現在2勝1 敗的北市陽明，若連贏永和、土庫，4勝1敗晉級，大成、民族同為3 勝2敗，比對戰因大成贏，B組第三晉級，民族掉第四得打外卡賽。
上述機率不高，卻不完全排除，所以民族仍差一小步，另一低到近乎零的情況則是，如陽明對永和、土庫輸贏各一，與民族、大成同為3 勝2敗，且3隊互咬，比對戰勝負分，取2隊與永和晉級，因陽明贏大成12分、輸民族83分（28：111），負71，極端不利，大抵掉外卡，除非民族輸大成155分，負72（因贏陽明83分）才會掉3隊最末，得打外卡賽，但這機乎不可能。