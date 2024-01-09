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羽球／2024年第一次排名賽火熱展開　近兩千名好手同場競爭

▲2024年度首場羽球賽事，第一次全國羽球排名賽，名列本賽男單頭號種子王柏崴。（圖／羽球協會提供）
▲2024年度首場羽球賽事，第一次全國羽球排名賽，名列本賽男單頭號種子王柏崴。（圖／羽球協會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2024年度首場羽球賽事，第一次全國羽球排名賽今(9)日起至下週四(18)日於臺北體育館火熱展開，排名賽是臺灣年度最高級別的羽球個人賽事，也是乙組選手們晉升甲組球員的唯一管道，而本次甲組球員的最終成績，將成為2024巴黎奧運會培訓隊遴選依據，選手們各個努力奮鬥、爭取晉級機會。

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臺灣羽壇在2023年創下不少佳績，除了青少年代表隊在國際賽場上奪金摘銀，不少羽球好手的世界排名也都大躍進，也連帶吸引了羽球選手們前來挑戰甲組資格，今年的一排賽總參賽人數逼近2000人，超過上千名乙組選手參戰。

甲組賽事更是吸引不少知名選手們前來爭取奧運培訓隊資格，包含王柏崴、戚又仁、黃郁豈、黃品銜、陳紀廷、郭冠麟、廖倬甫、洪毅婷、邱品蒨、黃宥薰、許雅晴/林琬清、林筱閔/胡綾芳、邱相榤/林筱閔、柏禮維/張淨惠等優秀好手們，都將背水一戰爭奪2024巴黎奧運資格。

排名賽是羽球選手年度重要的賽事，中華羽協為此邀請多家媒體提供直播，包含博斯體育無限二台電視台、動滋Sports Youtube，都能看到1/14甲組決賽的全程轉播，達克運動Youtube則是提供1/12、14、17、18四日四場地的直播。

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